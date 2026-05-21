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拿坡里瘋了！大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔都199元 比買一送一便宜

憑准考證「蛋塔買一送一」！

▲拿坡里蛋塔5月雙重優惠活動開跑。（圖／拿坡里提供）

肯德基：買一桶送一盒下殺46折神券！5月報稅季優惠

▲肯德基新品「爆脆無骨雞腿霸」好吃又方便。（圖／肯德基提供）

拿坡里瘋了！官方宣布超狂年中慶，爽吃大披薩、6塊炸雞或烤雞、6顆經典蛋塔都下殺特價199元，比買一送一便宜的破盤價，幫大家守護5月報稅季荷包；犒賞國中教育會考考生，憑准考證消費滿100元，還可享「經典蛋塔買一送一」，優惠菜單一次整理。肯德基也有「買一桶送一盒」下殺46折神券。拿坡里年中慶根本殺紅眼！官方表示，即日起至6月3日，拿坡里全台門市139間下殺超狂優惠：◾️（原價390元）。◾️（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。◾️（原價270元）。◾️（原價90元，每人限購一組）。推薦加碼優惠，大披薩可加價100元升級新品披薩；加點「現炸薯條」特價40元、「雙份起司」特價50元、8塊「香酥雞塊」特價70元、4入「香草烤雞翅」特價50元、「1.25瓶裝飲料」特價30元。肯德基表示，5月報稅季「買一桶送一盒」！下殺46折神券神券開吃，即日起至5月25日：◾️（原價649元）◾️（原價649元）