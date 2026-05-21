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花費500億元建造的國造潛艦原型艦「海鯤號」交艦延宕，原訂去年11月底交艦，但至今仍未完成海試。國民黨立委馬文君提案凍結潛艦後續艦預算100%，共119.5億元。對此，國防部長顧立雄今（21）日表示，依照測試程序來逐步完成海上測試所需程序，來做裝備的調校及驗證。一旦完成海測，國防部當然就希望能夠爭取相關的預算。針對馬文君提案凍結潛艦後續艦預算，負責潛艦國造的台船公司昨日發出嚴正聲明表示，凍結潛艦後續艦預算可能使配合廠商、供應商失去信心而不願再投入，導致製造期程延宕，「不應該再次重蹈當年空軍IDF發展的經驗與教訓」。台船也表示，若預算每年一審，變動性大、風險高，恐怕難以吸引足夠的廠商願意投入供應鏈，不易產生規模經濟。台船強調，「台船公司及相關業者皆有信心可以整合國內外廠商與技術、自行設計對應任務與環境的模組化設計，也規劃分散式生產，分散風險並平衡區域發展，故國防特別預算可以提供實際練兵、快速累積經驗與疊代設計的機會」。立院外交及國防委員會今日繼續審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，顧立雄並於會前受訪。媒體詢問潛艦後續艦預算恐遭凍一事，顧立雄表示，現在已經陸續在進行海上測試的項目，依照測試的程序來逐步完成海上測試所需的程序，來做裝備的調校及驗證。顧立雄強調，還是在安全品質的前提之下，然後符合作戰需求，一旦完成海測，當然就希望能夠爭取相關的預算。