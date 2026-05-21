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▲瑟七穿比基尼性感熱舞，不料美背全是被蚊子叮咬的腫包。（圖／翻攝自瑟七IG@__seul777、瑟七Threads@__seul777）

中職統一獅啦啦隊「Uni-Girls」的女神瑟七，因可愛外貌與好身材備受粉絲喜愛。而昨（20）日適逢520，瑟七也福利大放送，在社群PO出穿著性感比基尼熱舞的火辣影片，狂吸2萬粉絲朝聖。不料這個背後卻藏著滿滿辛酸，瑟七還加碼PO出穿著比基尼的背影，一轉身美背竟變成「紅豆冰」，全是蚊子叮咬的腫包，讓粉絲忍不住直呼：「看著就好癢。」瑟七在昨日於IG分享一段穿著藍色格紋比基尼熱舞的影片，寫下：「Happy 520」。只見她綁著兩顆包包頭，對著鏡頭擺出多種可愛表情及愛心，大秀好身材的性感熱舞，超狂事業線與毫無贅肉的纖細腰線全都露，火速吸引2萬名粉絲朝聖。但不料拍這部影片的背後竟藏滿滿辛酸，瑟七還於Threads分享自己穿著同一件比基尼的背影照，只見她的美背竟變成紅豆冰，有超多被蚊子叮咬的腫包，尤其腰部幾乎整片紅，大約被叮了16個包左右。她無奈表示：「數數看有幾顆包，我可能會薯條。」大批網友看到也都嚇一跳直呼：「要不是妳發文，我一定以為是AI」、「夭壽喔，叮成這樣」、「漂亮照片背後的代價，看著就好癢。」瑟七（本名林沂玟），在2020年加入中職統一7-ELEVEn獅專屬啦啦隊Uni-Girls，背號為47號，憑藉甜美長相與清新氣質，成為隊中人氣成員，還被球迷譽為「南台灣最頂啦啦隊女神」。