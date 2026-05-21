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總統賴清德昨在就職2週年之際，拋出0到18歲每人每月5000元成長津貼，針對預算形式，行政院秘書長張惇涵今（21）日透露，這涉及一定程度的修法，希望立法院可以支持，預計行政院下星期會提出完整方案，至於財源部分，他說經濟成果不但要與全民共享，也要跟更多的世代共享，希望它不是一次性地給付，而是能照顧一個世代的給付，盼該方案能夠減輕三代的負擔。立法院內政委員會今審查行政院115年度總預算，行政院秘書長張惇涵針對總統昨拋出的成長津貼政策細節，它說該津貼分為兩個階段，一個是0到6歲5000元給所有家庭馬上用、馬上減輕負擔；第二個，在6歲到未滿18歲部分，每個月也是5000元，其中一半2500存起來，當作政府跟年輕世代的一個18歲約定，到18歲至少可以有36萬本金，可以拿去升學、創業，這是0到18歲完整的成長基金。至於預算的部分，張惇涵說，這涉及一定程度的修法工作，希望立法院可以支持，0到 18 歲全程支持的家庭支持方案，會從生育、托育、教育、職場到居住，提供所有國人、家庭減輕負擔、更增加照顧服務跟措施。那初步盤點有 18 項政策，有新的、有延續的、也有延續政策再加碼的，裡面涉及許多修法工作，希望立法院支持，也希望盡速提出方案，立法院能盡速討論、通過，最快在明年開始實施，預計下星期提出完整方案。張惇涵續道，針對財源部分，經濟成果不但要與全民共享，也應該要跟更多的世代共享，希望它不是一次性給付，而是能夠照顧一個世代的給付，經濟成果要跟全民共享，也要跟世代共享，希望能夠減輕一個世代的負擔，減輕一個家庭裡面甚至三代的負擔。至於6歲到18歲是否每月強制存2500基金專戶？張惇涵說，希望能夠規劃一半存起來、一半馬上用，確實有很多家庭需要馬上減輕負擔的需求，但因為6到18歲已經進入國民教育階段，在賴總統當副總統時，就推行12年國教免學費的政策，希望在有12年國教支持情況下，希望幫年輕人存一筆錢，在18歲時不管選擇就業跟就學，能有一份可能是第一桶ETF或第一桶金，希望讓他們在未來迎向新階段更有底氣，那會不會強制存入，會做最後討論。至於成長津貼的修法方向，張惇涵說，包括衛福部已經在推行的弱勢兒童的教育這個發展的帳戶，可能也是方向，但都還在做最後研議階段，會用最快速、最讓社會接受的方式提出。