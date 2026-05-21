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長約非萬靈丹 風險轉移不保證獲利

海峽封鎖反而相對有利 不怕高油價可憂心買不到

裕民航運今（21）日開股東常會，總經理王書吉指出，今年第一季散裝航運市場氣氛良好，遠期運費協議（FFA）期貨價格維持高檔，反映船東信心充足，跟過往景氣低迷削價競爭狀況不同，船東現在都努力把運價向上提升。目前基本面健康，整體環境正面。不過，散裝航運市場仍面臨天候、法規、地緣政治等挑戰。地緣政治衝突如烏俄戰爭與中東情勢，王書吉說，不少國家把戰略產品如礦石、糧食的存量轉成安全剩餘、盡量存貨。另外，基礎建設對鋼鐵、水泥等需求，以及中東局勢不穩後，中東產油國開始規劃透過油管運送到紅海港口，甚至AI資料中心也會消耗電力等都帶動鐵礦砂、煤等需求。目前全球造船廠產能滿載、交期長，新船交期已排至2029至2030年，加上環保法規不明確導致船東造船態度保守。王書吉表示，預估至2030年現有船隊約有三成的船齡將達15至20年，面臨淘汰壓力。在油價高漲環境下，不具環保效益的老舊船舶將失去競爭力。綜合供需考量，預期未來兩至三年散裝市場將維持健康狀態。裕民長約、現貨並無一定比例。王書吉指出，目前約是50%比例，因為航運市場波動大，簽長約只是把風險轉移出去，並不保證不輸錢，長約跟市場現貨價格更是可能差到三至五成，必須思考是否要犧牲利潤買「長遠保險」。同時長約也要承擔交易對象的風險，金融危機後看到不少船東簽長約卻面臨交易對象信用不好，反而在市場最低的時候把船還回來，因此長約也不見得是好事。至於荷姆茲海峽封鎖是否影響裕民，王書吉直言，裕民沒有船舶受困，並且進入海峽乾散貨僅佔5至10%，反倒是有些原物料要轉移更長遠的航程，公司反而相對有利。對營運最大的衝擊仍是油價，但因為所有競爭者都面臨高油價問題，並且裕民可以轉嫁，擔心的是買不到油而非高油價，目前透過策略夥伴聯合採購跟供應商建立長遠關係。