比起新任首富的頭銜，國巨（2327）董事長陳泰銘對於「稀有財」的掃貨實力，才是最讓市場驚嘆的致富傳奇。不靠貸款，僅憑現金就連掃 9 戶指標豪宅「文華苑」，並在 11 年內讓一件藝術收藏獲利翻漲逾 21 倍。陳泰銘大賺「稀有財」的本事，核心就在於他獨門的投資三部曲：尋找被忽視的標的、極致改造、最終包裝大贏。
🟡 霸氣現金流：連掃 9 戶文華苑、砸千萬買樹移植
陳泰銘對「文華苑」的鍾情近乎集郵。根據實價登錄紀錄彙整，他在 7 年內連續加碼，目前已累積持有 9 戶，總面積逼近 3,500 坪，且買法極其強悍——幾乎全是以法人名義「現金購買、不貸款」。
有趣的是，這棟頂級豪宅幾乎被兩大富豪「承包」。除了陳泰銘持有 9 戶外，精英電腦前董事長蔣東濬也持有 8 戶，兩大富豪合計就掃走該社區 17 戶，占全社區 28 戶的六成以上。這種「包棟式」的持有法，不僅讓文華苑成為全台「含金量」最高社區，更印證了陳泰銘鎖定稀缺資產、進而掌握定價權的策略。
【陳泰銘「文華苑」集郵戰績清單】
為了提升資產價值，陳泰銘曾砸下 1,000 萬元購買名貴樹木移植至社區，甚至因嫌棄原本的行道樹太醜，打算自費更換。這種「不計成本」的優化細節，正是他將資產由「稀有」推向「唯一」的關鍵手筆。
🟡 稀有財哲學：名畫暴賺 21 倍、紅酒精準換手
根據《一条》與《財訊》報導揭密，陳泰銘投資從不跟風，他專挑「別人看不懂、看不上」的機會。身為全球十大收藏家中唯一的亞洲面孔，他的獲利倍數堪稱神級：
🟡 完美交易者：建立以「結果」為導向的常勝文化
陳泰銘的致富之路，源於他極度理性的性格。早期創業時，他為了吸引人才，果斷將公司搬到忠孝東路黃金地段，讓履歷表瞬間暴增。在國巨內部，他建立起一套高度激勵、以結果為導向的戰鬥文化，無論是企業併購還是豪宅買賣，他身邊隨時都有頂尖顧問群提供情報。
從當年開著二手車跑業務的窮學生，到如今坐領 156 億美元（約新台幣 5,070 億元）身價的新首富，陳泰銘證明了無論是 0.1 元的被動元件，還是 5.6 億元的豪宅，只要掌握「稀有性」與「包裝術」，就能不斷改寫市場的財富規則。
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陳泰銘對「文華苑」的鍾情近乎集郵。根據實價登錄紀錄彙整，他在 7 年內連續加碼，目前已累積持有 9 戶，總面積逼近 3,500 坪，且買法極其強悍——幾乎全是以法人名義「現金購買、不貸款」。
有趣的是，這棟頂級豪宅幾乎被兩大富豪「承包」。除了陳泰銘持有 9 戶外，精英電腦前董事長蔣東濬也持有 8 戶，兩大富豪合計就掃走該社區 17 戶，占全社區 28 戶的六成以上。這種「包棟式」的持有法，不僅讓文華苑成為全台「含金量」最高社區，更印證了陳泰銘鎖定稀缺資產、進而掌握定價權的策略。
【陳泰銘「文華苑」集郵戰績清單】
- 2016 年： 買入 11 樓（單價 146.2 萬）、3 樓（2 戶，單價 184.7 萬）。
- 2017 年： 買入 11 樓（單價 184.2 萬）、2 樓（單價 186.5 萬）。
- 2018 年： 買入 13 樓（單價 201.4 萬）、9 樓（單價 184.6 萬）。
- 2019 年： 買入 13 樓（單價 215 萬，創當時社區最高價）。
- 2024 年： 買入 9 樓（單價 200 萬，現金 5.6 億直接抱走）。
為了提升資產價值，陳泰銘曾砸下 1,000 萬元購買名貴樹木移植至社區，甚至因嫌棄原本的行道樹太醜，打算自費更換。這種「不計成本」的優化細節，正是他將資產由「稀有」推向「唯一」的關鍵手筆。
根據《一条》與《財訊》報導揭密，陳泰銘投資從不跟風，他專挑「別人看不懂、看不上」的機會。身為全球十大收藏家中唯一的亞洲面孔，他的獲利倍數堪稱神級：
- 藝術品傳奇： 2003 年以 380 萬美元買下培根名畫《三聯作》，2014 年以 8,085 萬美元賣出，暴賺超過 21 倍。他不僅是買入，更會透過與拍賣行合作推出專刊等方式，極大化藏品的收藏意義。
- 紅酒套利： 當拉菲（Lafite）紅酒價格不理性瘋漲時，他果斷清倉獲利，轉手買入當時被低估的勃艮第紅酒。他享受的是將「被忽視的好東西」重新賦予價值後的超額利潤。
陳泰銘的致富之路，源於他極度理性的性格。早期創業時，他為了吸引人才，果斷將公司搬到忠孝東路黃金地段，讓履歷表瞬間暴增。在國巨內部，他建立起一套高度激勵、以結果為導向的戰鬥文化，無論是企業併購還是豪宅買賣，他身邊隨時都有頂尖顧問群提供情報。
從當年開著二手車跑業務的窮學生，到如今坐領 156 億美元（約新台幣 5,070 億元）身價的新首富，陳泰銘證明了無論是 0.1 元的被動元件，還是 5.6 億元的豪宅，只要掌握「稀有性」與「包裝術」，就能不斷改寫市場的財富規則。