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霸氣現金流：連掃 9 戶文華苑、砸千萬買樹移植

2016 年： 買入 11 樓（單價 146.2 萬）、3 樓（2 戶，單價 184.7 萬）。

2017 年： 買入 11 樓（單價 184.2 萬）、2 樓（單價 186.5 萬）。

2018 年： 買入 13 樓（單價 201.4 萬）、9 樓（單價 184.6 萬）。

2019 年： 買入 13 樓（單價 215 萬，創當時社區最高價）。

2024 年： 買入 9 樓（單價 200 萬，現金 5.6 億直接抱走）。

▲指標豪宅「文華苑」全社區僅 28 戶，台灣新首富陳泰銘就憑現金豪砸近 50 億連掃 9 戶，2026 年現值估已突破 80 億元大關。（圖／記者張家瑋攝）

稀有財哲學：名畫暴賺 21 倍、紅酒精準換手

藝術品傳奇 ： 2003 年以 380 萬美元買下培根名畫《三聯作》，2014 年以 8,085 萬美元賣出，暴賺超過 21 倍。他不僅是買入，更會透過與拍賣行合作推出專刊等方式，極大化藏品的收藏意義。

： 2003 年以 380 萬美元買下培根名畫《三聯作》，2014 年以 8,085 萬美元賣出，暴賺超過 21 倍。他不僅是買入，更會透過與拍賣行合作推出專刊等方式，極大化藏品的收藏意義。 紅酒套利： 當拉菲（Lafite）紅酒價格不理性瘋漲時，他果斷清倉獲利，轉手買入當時被低估的勃艮第紅酒。他享受的是將「被忽視的好東西」重新賦予價值後的超額利潤。

🟡 完美交易者：建立以「結果」為導向的常勝文化

比起新任首富的頭銜，國巨（2327）董事長陳泰銘對於「稀有財」的掃貨實力，才是最讓市場驚嘆的致富傳奇。不靠貸款，僅憑現金就連掃 9 戶指標豪宅「文華苑」，並在 11 年內讓一件藝術收藏獲利翻漲逾 21 倍。陳泰銘大賺「稀有財」的本事，核心就在於他獨門的投資三部曲：尋找被忽視的標的、極致改造、最終包裝大贏。陳泰銘對「文華苑」的鍾情近乎集郵。根據實價登錄紀錄彙整，他在 7 年內連續加碼，目前已累積持有 9 戶，總面積逼近 3,500 坪，且買法極其強悍——有趣的是，這棟頂級豪宅幾乎被兩大富豪「承包」。除了陳泰銘持有 9 戶外，，兩大富豪合計就掃走該社區 17 戶，占全社區 28 戶的六成以上。這種「包棟式」的持有法，不僅讓文華苑成為全台「含金量」最高社區，更印證了陳泰銘鎖定稀缺資產、進而掌握定價權的策略。： 目前陳泰銘持有總坪數約 3,491.2 坪（約 28 個籃球場大），總投入成本約 48.8 億元。以 2026 年市場行情估算，現值已突破 80 億元大關。為了提升資產價值，陳泰銘。這種「不計成本」的優化細節，正是他將資產由「稀有」推向「唯一」的關鍵手筆。根據《一条》與《財訊》報導揭密，陳泰銘投資從不跟風，。身為全球十大收藏家中唯一的亞洲面孔，他的獲利倍數堪稱神級：陳泰銘的致富之路，源於他極度理性的性格。早期創業時，他為了吸引人才，果斷將公司搬到忠孝東路黃金地段，讓履歷表瞬間暴增。在國巨內部，他建立起一套高度激勵、以結果為導向的戰鬥文化，無論是企業併購還是豪宅買賣，他身邊隨時都有頂尖顧問群提供情報。從當年開著二手車跑業務的窮學生，到如今坐領 156 億美元（約新台幣 5,070 億元）身價的新首富，陳泰銘證明了無論是 0.1 元的被動元件，還是 5.6 億元的豪宅，只要，就能不斷改寫市場的財富規則。