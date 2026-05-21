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高調宣示「美國夢回歸」

砲轟海外競爭：再提台灣奪走晶片業務

揚言靠「關稅」拯救製造業

隨扈維安升級

美國總統川普（Donald Trump）在稍早出席美國海岸防衛隊學院（US Coast Guard Academy）畢業典禮致詞時，又點名台灣「偷走」了美國的晶片產業。他在致詞中強調，如果當年有選對總統，「這根本不會發生」。川普20日到美國海岸防衛學院畢業典禮致詞，一開頭就熱烈高呼，現在正是美國的黃金時代，成功將消失四年的美國夢給重新找了回來。在長達將近一小時的演講中，川普一邊稱讚畢業生，一邊重申他一貫的論調，強調這個曾經陷入困境的國家如今已重新振作。川普表示：「在前任政府執政下，我們是一個死氣沉沉的國家，而現在我們是全世界最炙手可熱的國家。」他隨後補充道：「我們的士氣回來了，信心回來了。美國回來了，比以往任何時候都更龐大、更好、更強壯。當然，我們曾走過一段非常悲慘的日子，多年來華府一直由愚蠢的政治人物把持。」他在演說中還列舉了自己近期出訪中國、成功突襲並逮捕委內瑞拉總統，以及目前已進入第三個月的對伊朗戰爭。在提到與伊朗的戰爭時，川普對接下來局勢發展顯得語帶保留：「我們是要乘勝追擊把它解決掉，還是他們打算簽署某份文件？我們拭目以待。」當川普在演說中提到了海外競爭時，直指許多外國企業正紛紛離開原本的國家，將汽車廠等各類工廠搬遷回美國。他在演說中表示，「那些國家他們偷走了我們的汽車產業，偷走了我們的晶片產業。到我卸任的時候，我們將會擁有全球接近50%的晶片業務。而現在，我們幾乎什麼都沒有，說實在的，這全都被其他地方給奪走了。」緊接著，川普點名台灣，直指「這被台灣給拿走了。我不是在指責他們，我是說，如果他們能這樣全身而退、佔到便宜，那就去吧。」川普接著將矛頭指向歷任美國政府，稱如果當時有「正確的總統」，這種情況根本不會發生。他認為，美國當年應該透過課徵關稅阻止產業外流，並批評美方讓外國企業能夠在「幾乎零稅負」情況下，將晶片產品賣回美國市場。他表示，如果當時實施關稅政策，美國就不會失去汽車、晶片與半導體等產業，「這些產業本來都會留在美國」。川普也強調，現在因為「關稅」這個詞，許多產業正重新回流美國。他還自嘲，「關稅」是自己最喜歡的字之一，但過去曾因此遭到批評，「我當時說，這是我字典裡最喜歡的詞。我最愛的詞，就是關稅這個詞。」川普這次在美國海岸防衛隊學院演講時，周圍則佈滿了防護屏障。在經歷幾次暗殺企圖後，相關活動的安全檢查已大幅升級。上個月，在華府舉行的白宮記者協會晚宴上，一名槍手衝破安檢企圖進入宴會廳，川普隨即被護送下台。這場畢業典禮演講是川普第二度前往美國海岸防衛隊學院發表談話。上一次在海岸防衛隊學院的畢業典禮上發表致詞，是在他第一任期內的2017年。