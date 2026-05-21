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中研院研究和波蘭案例顯示：發錢救不了少子化

2000億應投入對的改革：蓋社宅、育嬰假、補足健保缺口

呼籲別不排富發現金 應改變環境

總統賴清德昨（20）日在就職2週年談話中宣布最新育兒政策，將提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，行政院則補充，最快明年可提供。對此，時代力量黨主席王婉諭認為，每月發5000元是討好選民，難解少子化。她主張，與其投入2000億發現金，不如投入社宅、育嬰假、健保、公共服務與社會安全網改革，改善年輕人居住、育兒與生活環境，才可能真正提高生育意願。王婉諭昨發文指出，每月發5000這種政策就是在討好選民，不可能解決少子化問題。藍綠這種「遇事不決，就發現金」的思維，到底是哪裡來的？她很確定地說：這對改善少子化的效果非常有限，畢竟我們已經發錢很多年了。王婉諭表示，台灣的生育補助發了超過20年，每逢選舉，中央、地方就會不斷加碼，但我們的生育率有因此上升嗎？如果沒有，那為什麼大家會覺得「再多發一點」就會有用？這種決策方式，真的一點也不科學。可能有人會說：「之前發不夠，現在多發一點也許就有效了？」中研院還真的研究過這個問題。王婉諭提到，中研院為了知道「要發多少錢，大家才敢生小孩？」，好幾位教授，在 2022 年完成了一份學術研究。他們以「中樂透」這個情境設定，發現獎金必須要在 500 萬元以上，生育率才會有明顯 20% 的提升。而且這個效果，只出現在「還沒生小孩」的人身上，其中最明顯的就是「年輕、沒有房產」的族群。王婉諭說，這代表，發錢可能有用，但前提是你得發「很多錢」。以賴總統的政策來看，一個孩子從出生到成年，大約可以領到 108 萬。很顯然，還不到這個門檻。王婉諭續指，可能也有人會說：「研究只是紙上談兵，實際上又沒那麼誇張」，那我們來看看國外的案例。波蘭在 2016 年推出「Family 500+」，每個孩子每月發新台幣 4200 元，後來還加碼到 6700 元，十年來總共花了 2.7 兆台幣。結果波蘭家庭的生活確實改善，兒童貧窮率也下降了。但生育率卻只在一開始短暫上升，之後一路下滑，至今仍是歐盟生育率最低的國家之一。發現金，救不了少子化，顯然已經是國際共識。王婉諭再提到，實際上，真正扭轉少子化的國家，沒有一個是靠發錢做到的。韓國曾經是全球生育率最低的國家，比台灣還慘。但是，近年他們展開一連串激烈的改革，每年投入近 4000 億台幣興建公共住宅，其中 700 多億專門用在婚育住宅；同時調整育嬰假制度，讓雙親都「請得起、也敢請」。結果，他們的出生率在最近 15 個月逆勢成長，已經追過台灣，差距還在拉大。所以，政府願意投入大筆預算面對少子化當然是好事。但關鍵是：錢要花在對的地方。王婉諭認為，根據賴總統今天的說法，這項政策每年要花 2000 億的政府預算。以台灣近期的經濟榮景、稅收成長來說，政府一定出得了這筆錢。問題是，這 2000 億，還可以做非常多事情：可以蓋超過 4 萬戶社會住宅，降低年輕人的居住壓力；可以支應 20 萬個父母的薪資成本，讓他們請一整年的育嬰假；可以補足健保每年 1000 億的財務缺口，還多出 1000 億投入罕病；可以幫社工、消防、警察、老師、公務員以及所有維護社會基礎運作的人，一年加薪超過 40 萬，補足我們的社會安全網。王婉諭最後也呼籲，同樣花 2000 億，我們可以選擇完全不排富的普發現金，也可以選擇撐起整個公共服務體系，讓這個社會更安全、更宜居、更友善生育。大家試想一下：哪一個比較有可能提升生育率？少子化，從來不是單一原因造成的問題，而是一整個社會結構的結果。只有當環境改變了，人們的選擇才會改變。台灣正處在史上最好的經濟榮景，有著最多的經濟紅利，這就是改革最好的時機。賴總統，與其為了討好選民、把錢發掉，不如把這些資源投資在社會、投資給未來，這才是少子化最好的解方。