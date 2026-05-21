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百勒絲、雷門共發聲明和平離婚！真心祝福對方走向不同人生

▲知名網紅百勒絲跟老公雷門520當天宣布兩人和平離婚，引起熱烈討論。（圖/IG@百勒絲）

離婚網紅百勒絲是誰？從無名小站發跡號稱「台版牽手夫妻」

▲百勒絲最早在無名小站時期就擁有極高人氣，她以獨特的全身刺青、前衛造型以及強烈的個人穿搭風格著稱。（圖/IG@百勒絲）

▲百勒絲跟前夫雷門各種牽手照讓他們被廣大粉絲稱為「台版牽手夫妻」。（圖/IG@百勒絲）

▲百勒絲過去把自己跟雷門的愛情故事寫成書籍「勇敢，相信愛」出版，當時不少粉絲都有購買。（圖/Threads）

百勒絲、雷門和平離婚帶給我們什麼啟發？

▲百勒絲（右）跟前夫雷門（左）兩人和平離婚結束16年伴侶關係，從愛情本質昇華成「理性的尊重跟祝福」。（圖/IG@雷門）

知名網紅百勒絲和雷門，在520當天宣布和平離婚，震撼不少追隨已久的粉絲。但也有不少民眾不知道這對夫妻到底從何而來？事實上，百勒絲跟雷門兩人最早期從「無名小站」就非常知名，經典的各國著名景點牽手照更是指標，被稱是「台版牽手夫妻」，兩人夢幻的愛情故事，甚至被百勒絲曾經出書寫成「勇敢，相信愛」，不過如今兩人宣告離婚，讓不少粉絲也表示：「還能相信愛嗎？」百勒絲在社群IG寫下「婚姻的結束，並不代表愛與善意的消失。即使走向不同的人生，我們也依然尊重彼此曾經一起走過的路。謝謝這16年的陪伴，未來，我也會繼續好好的生活」；雷門則是留言表示：「我們沒有結束只是把彼此還給對方、唯一支持百勒絲。」可以看出兩人和平離婚且真心祝福著彼此。百勒絲（Fairy Pai）最早在無名小站時期就擁有極高人氣，她以獨特的全身刺青、前衛造型以及強烈的個人穿搭風格著稱，過去也曾經擔任過模特兒，後來轉型成功成為知名的社群創作者。IG的內容橫跨領域也非常廣，從運動、旅遊、健康飲食、時尚到兩性關係等都有，累計將近85萬人追蹤非常的夯。她和前夫雷門在2010年第一次見面就一見鍾情，隨後拍下各式各樣的牽手照，也在各國著名景點留下牽手背影的照片，因而被廣大粉絲稱為是「台版牽手夫妻」。百勒絲甚至還將兩人的愛情故事寫成「勇敢，相信愛」書籍出版，曾經是讓外界都非常羨慕不已的一段夢幻愛情。不過兩人現在和平離婚，但也有大批追隨已久的粉絲感到非常震驚，也找出當年購買百勒絲寫的兩性書籍表示：「不敢相信愛了嗚嗚，連他們都會離婚」、「一看到馬上翻出當年買的這本書，讓我再來看看愛是什麼」、「雖然覺得可惜，但還是很祝福百百跟雷門一切都好。」許多人總認為「愛情必定都要轟轟烈烈」，但是愛情會變質，同時也可能會昇華，百勒絲跟雷門過去可以代表「愛情的激烈浪漫」，但如今的和平離婚，好聚好散成為彼此最強的後盾，這是「昇華為理性的尊重跟祝福」，更代表著「婚姻的經營理性的止損跟放手」，而不是普羅大眾「充滿情緒指責的撕裂」。一段關係走到盡頭，絕對不會是只有一方才有問題，當發現彼此不再適合，有沒有勇氣去截斷，是許多人所逃避的其中一個課題。百勒絲跟雷門當年「勇敢相信愛」，如今雖然選擇彼此分開，但這個「好好說再見」的能力卻是大家都很難做到的最佳典範，如果你的生活中感情也出現問題，或許也可以想想「愛別人之前，先愛自己」似乎才是更重要的事情，理性結束也許也是一種最高級的成熟。