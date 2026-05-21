寶可夢（Pokémon）卡牌近年在拍賣市場屢創天價，一位來自瑞士的20歲女孩喬琳娜（Jolina-Gisele），因手裡握有超過6萬張寶可夢卡牌而爆紅。經專業機構評估，整套收藏總市值高達新台幣21億元，即將刷新金氏世界紀錄。隨著個人官方網站曝光，喬琳娜的照片與卡牌背後的溫馨故事，也成為另外一個話題。
不擅社交的小女孩 靠卡牌跨出舒適圈
這筆震驚全球的21億資產，起初並非為了投資，而是源自於一份偉大的父愛。13年前喬琳娜是一個內向、害羞，不敢跟同齡人互動的孩子。不忍看女兒辛苦，父親想到「用寶可夢卡牌當作媒介」，幫助女兒打破僵局、交到朋友。
原本一個溫馨的「破冰計畫」，卻意外點燃父女倆長達10幾年的共同熱情，無數個週末、寒暑假、旅行，他們倆的身影穿梭一間一間的卡牌店與展覽，一邊收集卡牌、一邊也幫喬琳娜找回自信。
手握2張「卡牌界聖杯」 驚人收藏堆滿整面牆
喬琳娜的收藏無論在數量還是質量上，都達到了世界頂峰。之所以被估出21億的天價，是因為裡面藏有大量 PSA10 完美品相的絕版初版噴火龍，以及2張被譽為卡牌界聖杯、1998年發行的「皮卡丘插畫家（Pikachu Illustrator）」神卡。
「皮卡丘插畫家（Pikachu Illustrator）」曾被美國網紅羅根保羅以1.7億元新台幣購藏，市場最高估值甚至曾喊到單張5.3億元，而喬琳娜一人就擁有2張，實力驚人。
治安隱憂！驚人資產送機密保險庫
然而這筆巨額財富也帶來安全的疑慮。近年針對寶可夢卡牌的武裝搶案與竊盜頻傳，法國上個月才發生價值1300萬元的卡牌搶案。喬琳娜母親坦言，因為財產實在太驚人，全家人根本不敢把卡片放在家裡，目前已全數送到機密的專業保險庫嚴密看管。
隨著喬琳娜長大，這些卡牌也完成它階段性的使命。父女倆目前特別建立網站，尋找下一位熱愛寶可夢的收藏家、投資者或博物館進行「整套轉讓」。
不過，喬琳娜的父親也表達了他唯一堅持，「無論出價多高，喬琳娜小時候第一本舊卡冊永遠是非賣品。」 因為那本卡冊見證了女兒的蛻變，更是金錢無法衡量的無價回憶。
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這筆震驚全球的21億資產，起初並非為了投資，而是源自於一份偉大的父愛。13年前喬琳娜是一個內向、害羞，不敢跟同齡人互動的孩子。不忍看女兒辛苦，父親想到「用寶可夢卡牌當作媒介」，幫助女兒打破僵局、交到朋友。
原本一個溫馨的「破冰計畫」，卻意外點燃父女倆長達10幾年的共同熱情，無數個週末、寒暑假、旅行，他們倆的身影穿梭一間一間的卡牌店與展覽，一邊收集卡牌、一邊也幫喬琳娜找回自信。
喬琳娜的收藏無論在數量還是質量上，都達到了世界頂峰。之所以被估出21億的天價，是因為裡面藏有大量 PSA10 完美品相的絕版初版噴火龍，以及2張被譽為卡牌界聖杯、1998年發行的「皮卡丘插畫家（Pikachu Illustrator）」神卡。
「皮卡丘插畫家（Pikachu Illustrator）」曾被美國網紅羅根保羅以1.7億元新台幣購藏，市場最高估值甚至曾喊到單張5.3億元，而喬琳娜一人就擁有2張，實力驚人。
然而這筆巨額財富也帶來安全的疑慮。近年針對寶可夢卡牌的武裝搶案與竊盜頻傳，法國上個月才發生價值1300萬元的卡牌搶案。喬琳娜母親坦言，因為財產實在太驚人，全家人根本不敢把卡片放在家裡，目前已全數送到機密的專業保險庫嚴密看管。
隨著喬琳娜長大，這些卡牌也完成它階段性的使命。父女倆目前特別建立網站，尋找下一位熱愛寶可夢的收藏家、投資者或博物館進行「整套轉讓」。
不過，喬琳娜的父親也表達了他唯一堅持，「無論出價多高，喬琳娜小時候第一本舊卡冊永遠是非賣品。」 因為那本卡冊見證了女兒的蛻變，更是金錢無法衡量的無價回憶。