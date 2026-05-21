聯發科今（21）日處置期滿出關重返正常交易，不過 關完出來依舊沒在怕，聯發科開盤不到十分鐘就直噴漲停，鎖死在3550元，截至10時整，成交量達4500張，還有逾3000張排隊等買單。

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聯發科7日起遭打入處置股，處置時間自5月7日起至5月20日，共10個營業日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），成為台股史上市值最大的處置股，今日迎來出關日。

聯發科在處置期間一度大漲來到3985元，創掛牌新高價，但隨著台股回檔，聯發科仍受到明顯影響，以及「關禁閉」狀態之下，股價修正最低殺回3100元，從最高價修正幅度高達22%，摜破10日線，並逼近月線，昨日聯發科股價止跌回穩，成為撐盤要角，今日伴隨台股強勢反彈，再度噴出，強攻漲停。

不過，聯發科今日出關後，短線又再度大漲，恐怕又將再次進入更嚴格的20分鐘分盤處置。

市場分析，在沒有明確消息面刺激下，聯發科今日強勢拉抬的訊號格外值得關注，其大漲表現不僅為族群定調，也可能引導部分資金轉向相關供應鏈。投資人可觀察聯發科後續是否能站穩高點，並檢視如新日興、瑞昱等關鍵零組件與晶片設計廠的追漲力道及成交量能。若能有效帶量跟上，顯示資金對此族群的信心仍在擴大。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...