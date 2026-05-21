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美國與伊朗戰事未歇，仍不忘對古巴施壓，隨著美古緊張局勢升級，美國司法部20日正式起訴現年94歲的古巴革命主要領導人之一、古巴共產黨前中央委員會第一書記勞爾（Raúl Castro）。哈瓦那則批評，美國此舉試圖為之後的入侵合法性鋪路。公開資訊顯示，勞爾出生於1931年，在2011年和2016年2度當選古巴中央第一書記，2021年4月卸任。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）當天在社群平台上發文，譴責美國政府對勞爾提出非法且不正當的指控，是基於謊言的鬧劇，試圖掩蓋古巴199​​6年在合法自衛情況下，擊落流亡組織「兄弟救援會」飛機的史實，並為侵略古巴尋找藉口。據悉，1996年古巴流亡分子飛機被擊落事件發生時，勞爾時任古巴革命武裝力量部部長。分析認為，美國在這時提起這項訴訟，即是對古巴施壓措施的一部分。尤其美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週三在古巴獨立紀念日還特別用西班牙語發表影片，直接向古巴人民喊話，將古巴人民所遭遇「難以想像的苦難」，歸咎於目前古巴當局，聲稱：「川普總統正在為美國與古巴提供一種新關係，但這種關係必須直接建立在你們—古巴人民—身上，而不是GAESA。」羅德里格斯指出，美國政府長期縱容其境內勢力，策劃、實施針對古巴的恐怖主義和暴力行動，近期還在加勒比海和太平洋國際水域，舉著「打擊毒品犯罪」旗號作惡，強調古巴絕不會放棄合法自衛權，將繼續實踐捍衛祖國、革命和社會主義的承諾。