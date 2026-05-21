一名來自加拿大的正妹Sabrina、前加拿大麥當勞經理首次造訪台灣，原本她因為食物中毒加上不熟悉台灣料理，連續9天幾乎都靠超商食物果腹。沒想到在朋友帶領下首次吃到萬華知名刈包後，竟當場感動到出來，直呼「這應該是我人生吃過最好吃的包子」。她大讚外皮鬆軟、花生粉與酸菜組合超驚艷，就連原本不敢吃的肥肉也意外美味，坦言對台灣印象完全超乎預期，最後更承諾「百分之百會再回來台灣」，還笑說下次絕對不再只吃超商。
外國正妹是加拿大麥當勞前經理！第一次飛台灣「連吃9天超商」
Sabrina日前接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問時表示，自己目前正在環遊世界，幾個月前旅行時認識一名住過台灣的男生，對方不斷推薦台灣，才讓她產生好奇心。她坦言，自己以前幾乎沒聽過台灣，「不知道那是什麼，也不知道在哪裡」，後來剛好看到便宜機票，就決定直接飛來看看。
不過，Sabrina來台前因食物中毒，導致她對陌生食物相當謹慎，加上根本不清楚台灣料理有哪些，因此來台後連續9天幾乎都只吃超商食物度日。直到後來，她接受頻道邀請，到萬華體驗在地小吃，才真正開啟她的台灣美食初體驗。
加拿大正妹首次體驗刈包！咬下去竟好吃到哭
當天Sabrina先品嚐知名刈包，沒想到才剛咬下第一口就當場驚呼。她激動表示，「天啊，超好吃，這應該是我這輩子吃過最好吃的包了。」她形容，刈包外皮非常蓬鬆，而花生粉搭配酸菜原本聽起來像是奇怪組合，但實際入口卻意外超級合拍。
Sabrina還特別提到，自己平常其實不太敢吃肥肉，但刈包裡肥肉搭配其他配料後，整體味道竟然出奇美味，完全顛覆她對肥肉的印象。更誇張的是，她吃到一半竟忍不住眼眶泛紅，甚至差點當場哭出來。她邊擦眼淚邊笑說，「等一下，這會讓我哭，因為真的太好吃了。」
一秒愛上台灣！加拿大正妹：下次要體驗熱騰騰的小吃
Sabrina坦言，自己本來就是情感很豐富的人，再加上已經連續9天只吃超商食物，「真的會吃到很無聊」。等到她情緒平靜後，又接著品嚐炕肉飯，同樣吃得相當滿足，不斷稱讚台灣小吃遠超過自己原本想像，「這個真的棒多了」。
Sabrina最後也直言，這趟台灣行讓她感到「非常開心的意外」，對台灣留下極佳印象，未來百分之百還會再回來，而且下次絕對不會再只吃超商食物，「我保證一定會再回來吃熱騰騰的刈包和炕肉飯。」
影片曝光後，不少網友也紛紛留言，「七天只吃便利商店，突然出現刈包讓我吃，我應該也會吃到哭XD」、「第一次看到吃刈包吃到哭的」、「大老遠來台灣吃七天便利商店，台灣阿嬤要生氣了」、「看樣子她真的很久沒吃到好吃的食物了」。
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Sabrina日前接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問時表示，自己目前正在環遊世界，幾個月前旅行時認識一名住過台灣的男生，對方不斷推薦台灣，才讓她產生好奇心。她坦言，自己以前幾乎沒聽過台灣，「不知道那是什麼，也不知道在哪裡」，後來剛好看到便宜機票，就決定直接飛來看看。
不過，Sabrina來台前因食物中毒，導致她對陌生食物相當謹慎，加上根本不清楚台灣料理有哪些，因此來台後連續9天幾乎都只吃超商食物度日。直到後來，她接受頻道邀請，到萬華體驗在地小吃，才真正開啟她的台灣美食初體驗。
當天Sabrina先品嚐知名刈包，沒想到才剛咬下第一口就當場驚呼。她激動表示，「天啊，超好吃，這應該是我這輩子吃過最好吃的包了。」她形容，刈包外皮非常蓬鬆，而花生粉搭配酸菜原本聽起來像是奇怪組合，但實際入口卻意外超級合拍。
Sabrina還特別提到，自己平常其實不太敢吃肥肉，但刈包裡肥肉搭配其他配料後，整體味道竟然出奇美味，完全顛覆她對肥肉的印象。更誇張的是，她吃到一半竟忍不住眼眶泛紅，甚至差點當場哭出來。她邊擦眼淚邊笑說，「等一下，這會讓我哭，因為真的太好吃了。」
Sabrina坦言，自己本來就是情感很豐富的人，再加上已經連續9天只吃超商食物，「真的會吃到很無聊」。等到她情緒平靜後，又接著品嚐炕肉飯，同樣吃得相當滿足，不斷稱讚台灣小吃遠超過自己原本想像，「這個真的棒多了」。
Sabrina最後也直言，這趟台灣行讓她感到「非常開心的意外」，對台灣留下極佳印象，未來百分之百還會再回來，而且下次絕對不會再只吃超商食物，「我保證一定會再回來吃熱騰騰的刈包和炕肉飯。」
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