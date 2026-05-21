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社群巨頭Meta日前啟動全球裁員8000名員工，並同時取消6000個職缺，另有7000人轉調AI部門，佔總員工數的2成。旗下子公司Instagram（IG）員工Evan在27天前消息流出時，就先開設獨立帳號，拍攝裁員倒數日記，每天記錄可能被裁員的上班心情，大膽的舉動在網路上意外暴紅，不到1個月便瘋狂漲粉8萬人。現在最終結果出爐，Evan幸運保住飯碗，不僅工作沒丟，還賺到流量，被網友大讚：「這波操作簡直是人才。」在IG負責動態影像設計師的Evan表示，雖然公司即將裁員的消息在內部傳得沸沸揚揚，但多數員工為了生計，依然只能選擇留在崗位上繼續為公司拚命。他表示，在得知公司即將要裁員時，突然閃過一個想法：「既然大家都這麼焦慮，我是不是應該為自己做點什麼？」出於對內容創作的熱愛，Evan決定重新創建一個全新的IG帳號。他的初衷很單純，只是想以最直白、最幽默的方式，記錄自己在可能面臨失業前夕，最真實的心情起伏與矽谷辦公室生活。在倒數兩天的影片裡，他甚至很直白地對公司喊話：「知道自己可能兩天後被裁掉，根本無心工作，誰要工作；但兩天後如果我留下來，我會保持忠誠。」Evan表示，他有想過如果被裁員後要做什麼，之前的規劃是把房子租出去，然後帶著遣散費到峇里島旅遊一陣子，可以盡情地衝浪。目前工作保住了，他表示原帳號不會停更，之後會繼續發布影片，這短短近30天的日子，每日拍攝影片帶給他不同的創作靈感，現在也已經有廠商陸續洽談合作，讓他意外地開啟別的賽道。台灣創業型網紅雪倫分析，Evan會爆紅是因為他沒有坐著等待被宣布，「他在倒數的同時，已經開始經營自媒體，替自己準備下一條路。」雪倫認為，這樣的心態比裁員本身更值得被看見：「很多人是等事情發生才反應，但他是在不確定裡面，就先替自己多做一個選擇。」