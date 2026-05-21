位在新北三重的老字號水果店「真青翠鮮果店」，近日分享挑選芭樂的小秘訣，提醒民眾，芭樂並不是挑越漂亮越好吃，反而外型太光滑、太完美的芭樂，吃起來可能比較澀口。店家表示，真正好吃的芭樂，通常外表會有些凹凸不平、帶點皺摺，這類芭樂往往「又甜又脆又香」。
芭樂「屁股開一點」 甜度通常更高
臉書粉專「真青翠鮮果店」分享指出，挑芭樂除了不要選太光滑、太漂亮的，還有一個重點，就是觀察芭樂底部的「屁股」（果臍），若底部「開一點的」，口感與甜度也會更佳。
另外，有些芭樂外觀看起來紅紅點點、像是長斑，其實那是因為天氣冷熱交替形成的「糖斑」，並不是壞掉。店家透露，這類芭樂反而通常特別甜，是許多內行人才知道的小祕密。
店家也分享，像是「屁股開、皺摺又多」的芭樂，大多都會比較好吃，因此民眾到水果店挑選時，不必一味追求外表漂亮。
農糧署曝4大挑選原則 掌握脆甜關鍵
根據農糧署資料，芭樂盛產期主要落在6月至8月，以及10月至隔年1月。至於如何挑到好吃的芭樂，農糧署也整理出4大挑選原則：
◾果臍微開：代表熟度剛剛好
◾外表凹凸明顯：通常品質較好、甜度較高
◾果實沉重：代表水分充足、發育良好
◾果皮顏色淡綠至金黃色：可同時吃到脆度與甜味
想吃脆或軟口感 挑法也不同
農糧署提醒，如果喜歡口感較脆的芭樂，可挑選顏色偏綠、果實較硬的款式；若偏好較軟、熟成感重的口感，則可選擇偏黃熟的芭樂，把握產季享受最新鮮的好滋味。
我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書粉專「真青翠鮮果店」分享指出，挑芭樂除了不要選太光滑、太漂亮的，還有一個重點，就是觀察芭樂底部的「屁股」（果臍），若底部「開一點的」，口感與甜度也會更佳。
店家也分享，像是「屁股開、皺摺又多」的芭樂，大多都會比較好吃，因此民眾到水果店挑選時，不必一味追求外表漂亮。
根據農糧署資料，芭樂盛產期主要落在6月至8月，以及10月至隔年1月。至於如何挑到好吃的芭樂，農糧署也整理出4大挑選原則：
◾果臍微開：代表熟度剛剛好
◾外表凹凸明顯：通常品質較好、甜度較高
◾果實沉重：代表水分充足、發育良好
◾果皮顏色淡綠至金黃色：可同時吃到脆度與甜味
想吃脆或軟口感 挑法也不同
農糧署提醒，如果喜歡口感較脆的芭樂，可挑選顏色偏綠、果實較硬的款式；若偏好較軟、熟成感重的口感，則可選擇偏黃熟的芭樂，把握產季享受最新鮮的好滋味。