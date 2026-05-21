NONO（陳宣裕）因涉性侵猥褻6女，其中一案成立，依強制性交未遂判處2年6月，高等法院上個月駁回上訴，全案於昨（20）日上訴期限屆滿，台灣高等檢察署並未提起上訴，因此NONO將入監服刑。

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NONO將入獄　高檢署不上訴判刑定讞

NONO先前被控訴於2008年至2013年間，利用知名度及工作機會對6名被害人強制性交、猥褻等，士林地檢署偵辦後，依法提起公訴。一、二審皆認定其中一案成立，依強制性交未遂判處2年6月。高等法院上個月駁回上訴，台灣高等檢察署指出，二審判決沒有違背法令，希望判決早日確定，因此決定不提上訴，讓NONO入監服刑。

▲NONO（如圖）先前被控訴於2008年至2013年間，利用知名度及工作機會對6名被害人強制性交、猥褻等。（圖／NOWnews資料照）
▲NONO（如圖）先前被控訴於2008年至2013年間，利用知名度及工作機會對6名被害人強制性交、猥褻等。（圖／NOWnews資料照）
NONO7次性侵、猥褻罪起訴　1案確定遭判刑2年6月

事實上，NONO遭士檢依7次性侵、猥褻等罪起訴，法院審酌，女子案發後曾向親友傾訴經過，相關證述與情緒反應均獲得佐證，因此認定NONO涉犯強制性交未遂罪，判刑2年6月，不過其餘案件則因證據不足，均判無罪。

回顧此案，在總計10名告訴人中，北檢將部分罪證不足之個案予以不起訴處分，其餘7名被害人部分則移交士林地檢署接手偵辦。士檢於2024年偵結，認定其在2008年至 2013年間，涉嫌對6名被害人犯下7個罪名，進而提起公訴。

在一審判決中，法院並未全面採信所有指控，僅認定其中一次行為構成強制性交未遂罪，其餘部分因證據不足未被採納，結果讓多名被害人認為判決過輕，提出上訴，然而二審仍維持原判決。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...