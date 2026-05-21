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▲內馬爾和布魯娜已經生下2個寶貝女兒了。（圖／布魯娜IG@brunabiancardi）

2026世足賽（國際足總世界盃，FIFA World Cup）即將在6月11日正式開踢，巴西國腳內馬爾（Neymar）睽違3年重返國家隊，備受外界矚目。而內馬爾的花邊緋聞也超精彩，身為體壇發電機的他，曾有11年換20位床伴的超狂經歷；巴西媒體更稱，內馬爾的現任女友布魯娜（Bruna Biancardi）私下和他簽署協議，允許內馬爾出軌，但與別人發生關係時一定要戴套，這是她的底線。34歲的內馬爾女友換不停，過去11年身邊女伴換了20任，直到2021年他遇見布魯娜，感情生活才終於穩定下來。兩人2022年1月公開交往關係，2023年布魯娜懷孕，但在此期間，內馬爾卻被爆料與另一名女網紅發生關係。內馬爾事後公開發文道歉，稱自己犯了「錯誤」，傷害了懷孕中的布魯娜，兩人曾因此短暫分手過。當時巴西八卦媒體《Em Off》爆料，其實布魯娜是允許內馬爾出軌的，但兩人有簽署協議，3大規則內馬爾不能犯。第一，內馬爾不能讓外人知道第三者的存在；第二，內馬爾不准嫖妓，如果和其他女生發生關係，也必須戴保險套；第三，內馬爾可以跟別人調情，但不能嘴對嘴接吻。據說這是布魯娜為了鞏固兩人感情、管住內馬爾的最大讓步，因為她深知不可能將內馬爾的人永遠綁在身邊，才與他簽了這份「出軌協議」。但內容究竟是真是假，雙方並未證實。而內馬爾在小孩生下後也與布魯娜復合，兩人一直交往至今；布魯娜曾在IG回應粉絲，自己已與內馬爾登記結婚，但雙方並未舉辦婚禮，內馬爾也沒公開坦承已婚身分，因此外媒多半還是稱呼布魯娜為內馬爾「女友」。目前內馬爾和布魯娜育有2個女兒，他和前女友卡羅琳娜（Carolina Dantas）、阿曼達（Amanda Kimberlly）則分別擁有1子1女，等於內馬爾已經是4寶爸了。不過他與前面兩個小孩似乎不親，僅負擔撫養費用而已，並未住在一起。