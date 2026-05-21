繼承鉅額遺產本該是翻身契機，但在缺乏規劃下，竟成了沉重枷鎖！日本一名 50 歲上班族大川健一（化名），在父親猝逝後，赫然發現父親名下留有價值 4 億日圓（約新台幣 8,000 萬元）的證券資產。全家本以為從此財富自由，不料隨之而來的「高額遺產稅」與「股市暴跌」兩大重擊，讓資產縮水到僅剩十分之一，子女崩潰坦言：「這筆遺產根本像詛咒。」
🟡 崩潰原因一：1,000 萬遺產稅必須「現金繳納」
根據《THE GOLD ONLINE》報導，健一的父親生前沉迷股票短線交易，直到整理遺物時，家人才驚覺資產規模。然而，這筆龐大財富帶來的卻是財務危機。
由於遺產價值高達 8,000 萬元，扣除配偶減稅額後，健一與妹妹仍須共同負擔約新台幣 1,000 萬元的遺產稅。麻煩的是，法律規定稅金必須在限期內以「現金」繳納，這對於手中沒有大筆現金儲備的健一一家來說，瞬間變成沉重壓力。
🟡 崩潰原因二：高風險標的＋股市大暴跌「資產蒸發」
除了沈重的稅金，父親留下的資產屬性更是致命傷。健一發現，父親持有的多是高風險、高槓桿的短線交易商品。
🟡 專家建議：退休投資應追求穩定的低風險商品
針對此類案例，理財達人施昇輝過去曾建議，投資高報酬必然伴隨高風險，退休後反而要追求低風險商品。他認為，將年報酬率目標設定在 5% 是非常合理的，例如台股中許多殖利率在 5% 以上的高股息 ETF，即是適合退休族群的穩定選擇。
理財專家提醒，金融資產雖然容易累積財富，但若缺乏完善的整理與傳承規劃，遺產極可能在價格波動與稅務壓力下，淪為下一代的惡夢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據《THE GOLD ONLINE》報導，健一的父親生前沉迷股票短線交易，直到整理遺物時，家人才驚覺資產規模。然而，這筆龐大財富帶來的卻是財務危機。
由於遺產價值高達 8,000 萬元，扣除配偶減稅額後，健一與妹妹仍須共同負擔約新台幣 1,000 萬元的遺產稅。麻煩的是，法律規定稅金必須在限期內以「現金」繳納，這對於手中沒有大筆現金儲備的健一一家來說，瞬間變成沉重壓力。
除了沈重的稅金，父親留下的資產屬性更是致命傷。健一發現，父親持有的多是高風險、高槓桿的短線交易商品。
- 慘劇發生： 就在全家忙於辦理繁雜的證券帳戶繼承手續時，市場行情急轉直下，股價不斷暴跌。
- 資產縮水： 原本預計繼承的資產，在股災與稅金雙重夾殺下，健一個人最後實際拿到的遺產竟然只剩下約 1,000 萬日圓（約新台幣 200 萬元）。
🟡 專家建議：退休投資應追求穩定的低風險商品
針對此類案例，理財達人施昇輝過去曾建議，投資高報酬必然伴隨高風險，退休後反而要追求低風險商品。他認為，將年報酬率目標設定在 5% 是非常合理的，例如台股中許多殖利率在 5% 以上的高股息 ETF，即是適合退休族群的穩定選擇。
理財專家提醒，金融資產雖然容易累積財富，但若缺乏完善的整理與傳承規劃，遺產極可能在價格波動與稅務壓力下，淪為下一代的惡夢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。