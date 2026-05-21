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范雲憂：台灣內部政黨阻撓取得防衛武器

彭博報導，美國總統川普表示，他會與台灣總統賴清德談話。對此，民進黨立法院黨團書記長范雲今（21）日表示，民進黨團樂觀其成，同時，他也擔憂，台灣內部的政黨，會不會刻意阻撓，台灣取得足以有防衛能力的武器，包含厚植台灣的無人載具的產業。民進黨團上午舉行輿情記者會，媒體詢問，川普稱要與賴清德談話，是否代表美國對台灣釋出善意？對此，范雲回應，這是很正面的解讀，黨團樂觀其成，若跟賴總統通話，也是突破歷史一個新進程，而賴總統昨天在520記者會時有回應，若與川普通話，會表達四點重要原則，第一，台灣是台海和平穩定的守護者；第二，破壞台海與區域穩定的是中國；第三，台灣會持續強化自我防衛的能力，也會持續增加國防預算。范雲續指，第四，中華民國台灣是個主權獨立的國家，沒有任何國家有權力併吞台灣，台灣也會跟民主盟友繼續合作努力，維繫台海的和平；他說，相信全民會支持總統這樣的表達。對於藍營質疑，川普要與賴清德通話，可能是要索求更多籌碼？范雲回應，在野黨就是不通話要罵、通話也要罵，有非常多以擔憂為名的反對的理由，最重要是，台灣到底是否全力支持增加國防預算、提升國防能力。范雲提到，外交是內政的延伸，川習會之後，美國的媒體有調查，超過七成的美國民眾，支持美國軍售給台灣，而他們最該擔心是，台灣內部的政黨，會不會刻意阻撓，台灣取得足以有防衛能力的武器，包含厚植台灣的無人載具的產業。