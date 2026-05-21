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前民眾黨發言人楊寶楨昨（20）日晚間發出退黨聲明，並宣布將獨立參選台中市東南區的議員選舉。她更指出，退黨理由是「不認同霸凌文化、路線已不同」。對此，民眾黨主席黃國昌表示尊重楊寶楨參選，但他也質疑楊寶楨先前對媒體放話希望提名前，都未耕耘基層，直言少見「用嘴巴參選」。黃國昌今上《誰來早餐》表示，基本上尊重、祝福楊寶楨，不過，台中市面對東南區選舉本來就很保守，在楊寶楨對媒體放話以前，根本沒人知道她想選那區，得到的訊息甚至是她沒有要選。2024年楊寶楨辭職黨團副主任時，說自己要唸書，也沒辦法慰留，後來她就突然跑去基隆市政府當親善大使，而那時期發生的事，基隆副市長邱佩玲有跟他講，但他不便轉述。針對楊寶楨早表態有意參選，黃國昌說，其他的候選人在要選之前都會先開始積極、努力跑選區、耕耘基層，然後才讓地方黨部進行小組評估，成熟了才會提到中央並公告，但是楊寶楨呢，這些事情都沒發生！她放話說要選，讓他很驚訝，很少看到有人用嘴巴在參選。他不接受一開始就放話要脫黨選，如果這種手段會得逞，以後民眾黨不就沒規矩了？