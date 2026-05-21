我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《漫威金鋼狼》預定將於9月15日正式發售，6月發表會將更新諸多內容。（圖／PlayStation提供）

索尼互動娛樂（SIE）預告，台灣時間6月3日凌晨5時，將舉辦 PlayStation 官方資訊節目 State of Play 線上發表會，本次發表會將以備受期待的 PS5 新作《漫威金鋼狼》（Marvel's Wolverine）為主打焦點，預計將釋出最新影像與重磅情報，成為下半年遊戲界最受矚目的盛事之一。據官方公布的詳細資訊，本次 State of Play 直播節目將於台灣時間2026年6月3日清晨5時登場，發表會的節目總長度預定將超過60分鐘，準備為玩家帶來一系列 PlayStation 5 平台的最新消息與豐富的遊戲作品陣容。本次發表會的最大亮點非《漫威金鋼狼》莫屬，該作品由 Sony 旗下的知名工作室 Insomniac Games 操刀開發，該開發團隊過去曾製作過獲得業界與玩家極高評價的《漫威蜘蛛人》系列，成功將其打造為 PS4 與 PS5 主機的門面之作，因此玩家對這款同樣承襲漫威高人氣的新作抱持著極高的期待。《漫威金鋼狼》被定調為一款第三人稱視角的動作冒險遊戲，官方也已經確認該作預定將於9月15日正式發售。Sony 特別預告在此次發表會的開場中，將展示主角羅根毫不留情的激烈戰鬥場面，遊戲預計會帶來更血腥、暴力的視覺效果，以完美還原金鋼狼原汁原味的狂野戰鬥風格。除了《漫威金鋼狼》的重磅展示之外，長達一小時的 State of Play 直播內容也將涵蓋來自其他遊戲廠商針對 PlayStation 5 平台的新作發表。玩家們可以期待在節目中看到更多全新遊戲的實機遊玩影像與最新情報，進一步了解 PS5 未來豐富的遊戲陣容規劃。除了發表會外，日前吵得沸沸揚揚的「PS 收回主機獨佔遊戲、不再移植 PC」話題也受到關注，畢竟《漫威金鋼狼》就是所謂的「敘事型單人遊戲」，是否有更多針對移植 PC 話題的討論值得關注。