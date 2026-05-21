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▲愛買量販限時4天！日本烏魚清肉每片69元。（圖／愛買提供）

▲全聯全電商「哇愛拎飲料」活動開跑，每天的上午11點以及下午3點，「開搶16元整箱飲料」限時限量。（圖／全聯提供）

入菜變料理都方便，會員各限購1組， 數量有限，售完為止。



▲美廉社APP「週週超瘋價」限時開賣99元罐裝韓式泡菜。（圖／美廉社提供）



賣場迎接週末推出限定優惠，全聯全電商天天線上搶16元「整箱飲料」，今日品項有「可口可樂 1250ml」12瓶裝只要16元，平均單瓶連2元都不用；愛買量販則是即起連續4天推出生鮮優惠，有「台灣產銷履歷葉菜」平均單包23元，還有日本進口農水產也特價，進口九州烏魚單片只要69元；美廉社限時一天，泡菜百元有找。愛買量販5月22日至5月26日推出連續4天的生鮮優惠，連日本進口農水產也特價，包括密細緻、營養價值極高的「日本北海道山藥」限時特價只要139元；而鮮美肥嫩的「日本九州烏魚」祭出69元的優惠價格，免飛日本，在家就能享用日本美食。活動期間，還有「台灣產銷履歷葉菜」任3包只要69元、平均單包23元，可選空心菜、萵苣妹、地瓜葉或油菜。全聯「全電商」即起至22日「52016哇愛拎飲料」活動持續開跑，每天的上午11點以及下午3點，「開搶16元整箱飲料」限時限量，若以每箱24入來看的話，平均換算每瓶都不到1元，先囤在家裡都超划算。上午11點-可口可樂ZERO、GEORGIA喬亞榛果白巧克力風味雲朵拿鐵；下午3點-GEORGIA喬亞焦糖風味雲朵拿鐵/滴濾拿鐵咖啡、維大力汽水上午11點-舒味思氣泡水-原味、味丹青草茶；下午3點-波蜜靠茶四季青茶-無糖/極品紅茶、伯朗咖啡美廉社APP每週四推出「週週超瘋價」，本週四（21日）上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開搶，酸辣爽口的「心樸韓式泡菜」（600g）單罐只要99元，不論是單吃當小菜、