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▲舒子晨（如圖）在節目透露，許美中用手幫她洗沾染排泄物的褲子。（圖／翻攝自IG@crazymommemo666）

藝人舒子晨在2023年嫁給桃園雲豹飛將職業排球隊球員許美中，但不料許美中在9日的比賽中，因後段膝蓋重傷倒地而緊急送醫治療。舒子晨也從18日開始，就在社群PO出在病房照顧老公的瘋狂熱舞影片，許美中從一開始的假裝沒事，到後來跟著老婆跳，夫妻倆可愛互動讓粉絲都笑翻。而看到舒子晨這麼歡樂的照顧老公，其實一點都不意外，她曾透露當初想嫁老公的原因，就是因為對方在自己生病拉褲子時，毫無怨言默默地幫她把褲子手洗乾淨，這場面也瞬間打動了她，因而決定託付終生。舒子晨近日登上籃籃、何美開設的Podcast頻道「果子貍」，並分享了決定跟許美中結婚的原因。舒子晨透露自己曾因腸胃炎上吐下瀉，「我人坐在馬桶上，嘴巴還會邊吐的那一種，所以我沒辦法控制我的括約肌，我可能只要一個咳嗽...就出來了。」讓現場兩名主持人都超驚訝。舒子晨表示因為一直拉褲子，而弄髒多個床單，所以不好意思的跟當時還是男友的許美中，提議自己先睡在地上，結果對方將她公主抱回床上，淡淡地說，「妳幹嘛啊，我就再洗就好了。」後來舒子晨看到男友將她弄髒的褲子泡在浴缸，一件一件用手刷排泄物，她感動直呼：「這個情景除了我媽之外，沒有人做得到，沒有另一半有為我做過這件事情，所以我當下立刻決定，就是他了。」事實上，舒子晨與許美中交往短短2個月便閃婚，進度非常神速。雙方也曾透露閃婚原因是緣分到了，不管是個性與生活習慣都非常契合。舒子晨昔日還於節目《小姐不熙娣》中，開玩笑說每次回家都直接裸體，吵架後只要看到對方裸體就會和好，曝光夫妻間的情趣。