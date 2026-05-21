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▲舒子晨（前）最近在醫院陪伴住院的老公許美中，她會定時在病房熱舞，帶給眾人歡樂。（圖／翻攝自IG@pei_xuan_0621）

啦啦隊女神舒子晨的排球選手老公許美中近日在球賽第二局後段時，膝蓋不慎遭受重傷，當場被緊急送往輔大急診就醫並安排住院。生性活潑、完全閒不下來的舒子晨在醫院貼身照顧時，竟然把嚴肅的病房當成個人巡迴演唱會舞台，在病房內大跳性感熱舞，甚至一路跳到隔壁床室友面前！老公在一旁無奈眼神死，而同病房的室友則感動發文表達感謝：「謝謝讓我們520這天一點都不孤單。」舒子晨在IG分享陪病日常，畫面中，只見她身穿灰色休閒連帽外套與居家長褲，雖然是一身樸素的陪病裝扮，卻完全擋不住啦啦隊員的舞蹈魂。伴隨著強烈節奏，她對著鏡頭與病床大跳性感熱舞，無論是扭腰、擺臀還是眼神放電都超級到位。好笑的是，正因為膝蓋重傷躺在病床上休養的老公許美中，一臉「無奈眼神死」地看著過度好動的愛妻，一旁陪伴的長輩更是雙手合十、露出哭笑不得的慈祥微笑。舒子晨電力不減，甚至還加碼把舞台擴大，直接跑到同病房的隔壁床「跨界巡演」，突如其來的舞蹈福利讓整個健保病房的氣氛瞬間嗨到最高點。原本枯燥、緊繃的住院環境，因為舒子晨的驚喜亂入，瞬間變成了大型同樂會。同病房的幸運室友隨後也在個人限時動態曬出大合照與側拍，照片中大家開心對著鏡頭比YA，連護理人員也一起同歡。室友感動寫下：「不小心當了2天的室友，讓住院日常又多了更多的歡樂！」室友更特別圈出舒子晨與許美中表示：「感謝子晨和美中，在520帶給我們歡樂！」