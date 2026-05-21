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一般董事（4 席）：



鄭斯聰 （堡新投資代表人，現任大華建設董事長）



顏明宏 （源通投資代表人）



陳昭龍 （常理股份代表人）



黃翔龍 （泛宇實業代表人）





獨立董事（3 席）：



陳世洋 （會計專長）



林鴻達 （法律專長）



紀凱峰 （前高等法院法官、法制會計專家）







▲隨著中工（2515）第 28 屆最新董事名單出爐，代表寶佳集團的大華建設董事長鄭斯聰（左）順利入列一般董事。此張「握手言和」資照，見證威京集團主席沈慶京信守和平移交承諾，正式開啟中工專業治理新局。圖為資料照。（圖／中工提供）

▲中工前董事長周志明於 19 日傍晚無預警發布重訊，因「個人因素」辭去董事長及資安長職務且即刻生效，這場股東會前的閃電人事地震，被視為替今日寶佳團隊進駐清出大位。（圖／記者徐銘穗攝,2026.01.27）

上市老牌營造大廠中華工程（2515）與寶佳的經營權之爭正式落幕。中工今（21）日召開 115 年股東常會，圓滿完成第 28 屆董事改選，由大華建設董事長鄭斯聰領軍的寶佳體系全面進駐。威京集團主席沈慶京日前發文感嘆，中工因「內部管理失能」導致轉型受阻，為求公司長遠發展，他決定不再留戀過去，和平移交經營權。今日股東會順利通過第 28 屆董事全面改選議案，選出之 7 席董事名單正式曝光。新任陣容涵蓋財務、法律、建築與會計等多元領域，展現「全面升級」的治理決心。隨著這份名單出爐，市場普遍看好由具備深厚建築資源的接下掌門人大印，帶領中工邁入「專業經理人治理」的新時代。為何會在此刻選擇交權？沈慶京在臉書發文親揭關鍵原因在於「內部管理失能」。他直言，過去的高層董總思維僵化，甚至對他推動的「影音指揮中心」與 AI 管理新技術產生抗拒，這讓公司在面對智慧建築與科技廠房的新賽道時，反而背負沉重包袱。沈慶京感嘆，傳統老企業的僵化流程成了扼殺商機的隱形殺手。為了不讓中工在政治與司法泥淖中虛耗，他決定同意和解，並將經營權和平移交給具備敏銳市場嗅覺的寶佳新團隊。沈慶京強調：「這不是退縮，而是希望中工改革的決定。」在今日名單揭曉前，中工人事早已出現大地震。原董事長周志明於 19 日傍晚發布重訊，宣布因「個人因素」辭去董事長及資安長職務，且辭呈為「即刻生效」。這場關鍵的人事異動，為今日新任董事會的進駐預留了空間。面對營造成本波動，中工今年股東會決議配發每股 0.501 元股票股利，旨在保留充足資金因應「土城雲宇宙」、「鳴森苑」等大型開發案。中工強調，未來將由專業團隊主導，結合新任董事會的豐沛資源，全力發揮專業分工之營運綜效。