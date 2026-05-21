上市老牌營造大廠中華工程（2515）與寶佳的經營權之爭正式落幕。中工今（21）日召開 115 年股東常會，圓滿完成第 28 屆董事改選，由大華建設董事長鄭斯聰領軍的寶佳體系全面進駐。威京集團主席沈慶京日前發文感嘆，中工因「內部管理失能」導致轉型受阻，為求公司長遠發展，他決定不再留戀過去，和平移交經營權。
🟡 第 28 屆最新董事名單：專業分工、鄭斯聰入列
今日股東會順利通過第 28 屆董事全面改選議案，選出之 7 席董事名單正式曝光。新任陣容涵蓋財務、法律、建築與會計等多元領域，展現「全面升級」的治理決心。
【中華工程第 28 屆新任董事名單】
🟡 沈慶京親揭退讓內幕：管理失能、拒絕科技轉型
為何會在此刻選擇交權？沈慶京在臉書發文親揭關鍵原因在於「內部管理失能」。他直言，過去的高層董總思維僵化，甚至對他推動的「影音指揮中心」與 AI 管理新技術產生抗拒，這讓公司在面對智慧建築與科技廠房的新賽道時，反而背負沉重包袱。
沈慶京感嘆，傳統老企業的僵化流程成了扼殺商機的隱形殺手。為了不讓中工在政治與司法泥淖中虛耗，他決定同意和解，並將經營權和平移交給具備敏銳市場嗅覺的寶佳新團隊。沈慶京強調：「這不是退縮，而是希望中工改革的決定。」
🟡 閃電請辭生效：前董座周志明已於 19 日離任
在今日名單揭曉前，中工人事早已出現大地震。原董事長周志明於 19 日傍晚發布重訊，宣布因「個人因素」辭去董事長及資安長職務，且辭呈為「即刻生效」。這場關鍵的人事異動，為今日新任董事會的進駐預留了空間。
🟡 營運展望：每股配發 0.501 元股票股利
面對營造成本波動，中工今年股東會決議配發每股 0.501 元股票股利，旨在保留充足資金因應「土城雲宇宙」、「鳴森苑」等大型開發案。中工強調，未來將由專業團隊主導，結合新任董事會的豐沛資源，全力發揮專業分工之營運綜效。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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今日股東會順利通過第 28 屆董事全面改選議案，選出之 7 席董事名單正式曝光。新任陣容涵蓋財務、法律、建築與會計等多元領域，展現「全面升級」的治理決心。
【中華工程第 28 屆新任董事名單】
- 一般董事（4 席）：
- 鄭斯聰（堡新投資代表人，現任大華建設董事長）
- 顏明宏（源通投資代表人）
- 陳昭龍（常理股份代表人）
- 黃翔龍（泛宇實業代表人）
- 鄭斯聰（堡新投資代表人，現任大華建設董事長）
- 獨立董事（3 席）：
- 陳世洋（會計專長）
- 林鴻達（法律專長）
- 紀凱峰（前高等法院法官、法制會計專家）
- 陳世洋（會計專長）
為何會在此刻選擇交權？沈慶京在臉書發文親揭關鍵原因在於「內部管理失能」。他直言，過去的高層董總思維僵化，甚至對他推動的「影音指揮中心」與 AI 管理新技術產生抗拒，這讓公司在面對智慧建築與科技廠房的新賽道時，反而背負沉重包袱。
沈慶京感嘆，傳統老企業的僵化流程成了扼殺商機的隱形殺手。為了不讓中工在政治與司法泥淖中虛耗，他決定同意和解，並將經營權和平移交給具備敏銳市場嗅覺的寶佳新團隊。沈慶京強調：「這不是退縮，而是希望中工改革的決定。」
在今日名單揭曉前，中工人事早已出現大地震。原董事長周志明於 19 日傍晚發布重訊，宣布因「個人因素」辭去董事長及資安長職務，且辭呈為「即刻生效」。這場關鍵的人事異動，為今日新任董事會的進駐預留了空間。
面對營造成本波動，中工今年股東會決議配發每股 0.501 元股票股利，旨在保留充足資金因應「土城雲宇宙」、「鳴森苑」等大型開發案。中工強調，未來將由專業團隊主導，結合新任董事會的豐沛資源，全力發揮專業分工之營運綜效。
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