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民眾黨昨（20）日正式提名新竹市副市長邱臣遠角逐竹北市長，而國民黨方面，現任議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢都陸續表態參選。對此，民眾黨主席黃國昌直言，希望國民黨讓，相信徐欣瑩加邱臣遠會是最強的力量，他會靜待國民黨內部溝通。黃國昌今上《誰來早餐》表示，其實他有和國民黨的朋友講，以民眾黨的主觀期待和請求來說，希望竹北直接讓民眾黨來選，而根據內參民調，雙方在伯仲之間，雖不是說對方有比較低，但如果邱臣遠在這一份民調中贏2％，藍營對手在另一民調中贏1％，這樣在統計學上來做比較，其實沒有意義。黃國昌說，既然是如此，新竹縣年輕人最多的地方就是竹北市，可以逼出最多年輕人的票，從2024年立委選舉三腳督的選票年齡分布來看，徐欣瑩加上邱臣遠會是最大的力量。而這件事，他已經有當面跟國民黨主席鄭麗文說過了，但無論中央或地方，大家都會有意見，所以在這個時間點，最好的策略就是閉上嘴巴，他會靜靜地讓國民黨的朋友先在內部溝通、協調、整合。