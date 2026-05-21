我是廣告 請繼續往下閱讀

韓聯社20日晚間引述政府高層官員的消息報導，中國國家主席習近平最快可能於下週訪問北韓。根據路透社、韓聯社報導，韓國政府高層官員透露，習近平最快可能於下週訪問北韓。另一名政府消息人士的話指出，中國安全部門與禮賓官員組成的先遣小組近期已前往平壤，因此習近平在5月底或6月初到訪北韓的可能性極高。該名高層官員表示，上週剛接待完美國總統川普（Donald Trump）的習近平，將試圖在川普與北韓最高領導人金正恩之間扮演調停人的角色。韓國外交部並未立即對此報導發表評論。韓國總統府青瓦台21日就習近平可能訪問北韓一事表示，政府正在關注相關動向，並稱希望朝中交流朝著有助於維護朝鮮半島和平穩定的方向進行，也期待中方在解決朝鮮半島問題上發揮建設性作用。中國是北韓關鍵的經濟與政治盟友，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間兩國關係一度降溫，如今雙方正努力重新鞏固雙邊關係。北韓領導人金正恩去年曾訪問北京，並在一場大型閱兵儀式上與習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並肩同台。韓國總統李在明於17日與川普進行電話會談，並積極評價美中領導人在會談中就朝鮮半島問題進行富有建設性的對話。川普在通話中透露，中方對北韓核問題表示高度關切。從近期的各方雙邊交流中可見，各方十分關注中方為維護朝鮮半島和平發揮的作用。川普在第一任期內曾與金正恩會面過三次，以就北韓的核武計畫進行談判。他此前曾表示，他對於再次會晤北韓領導人持開放態度，並強調自己與金正恩保持著良好的關係。