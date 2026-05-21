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楊寶楨跳船「關燈再+1」！楊寶楨超酸：恭喜黃國昌

民眾黨近期黨內風暴持續延燒，前發言人楊寶楨昨（20日）晚重磅宣布退黨，將以無黨籍身分參選台中市東南區市議員，並直指「不認同黨內霸凌文化」，震撼政壇。對此，台灣青年民主協會理事張育萌直呼：「黃國昌鬥走的人又+1。」更點名民眾黨近期提名布局爭議不斷，狠酸周曉芸「到哪都可以選」，真是不簡單。楊寶楨日前在臉書宣布退出民眾黨，並公開退黨聲明書，在退黨理由欄位勾選「其他」，手寫「不認同黨內的霸凌文化，路線已不同，決定獨立參選」。她提到，經過這段時間的風風雨雨，更看清楚了現狀，是時候向民眾黨道別了，未來她將以無黨籍身分投入台中市東南區市議員選戰，希望提供選民「新的、不一樣的選擇」。「恭喜黃國昌、賀喜黃國昌！求仁得仁——楊寶楨剛剛正式退黨了，黃國昌鬥走的人又+1。」張育萌直言「有夠好看」，楊寶楨不只是民眾黨元老級黨員，還是繳納1萬元的終身黨員，「多繳的黨費大概也不會退了」，語帶嘲諷。除了楊寶楨退黨事件外，張育萌也點名民眾黨近期選舉布局混亂，原本在桃園龜山選區布局的曾姸潔遭逼退，最終轉而脫黨參選台北市大安文山區；而民眾黨最新公布的龜山區提名人選，則是原本在金門參選、之後又轉戰新北三重蘆洲的「金門小姐姐」周曉芸。張育萌指出，周曉芸先是在金門參選失利，之後擔任黃國昌三蘆區主任，再於三蘆初選敗給「家樂福先生」陳彥廷，如今又轉戰桃園龜山，「從金門選回本島，再跨兩個直轄市，就是堅持要選、到哪都可以選」，他更不忘狠酸說：「民眾黨在黃國昌帶領下，真的人才濟濟。」