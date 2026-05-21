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只花一個多月 10歲兒子狂刷385萬日圓

▲dopaningen 發現信用卡帳單金額不對勁，仔細一查才發現兒子已經刷了385萬日圓。（示意圖／取自pixabay）

兒子儲值破爸爸紀錄 承諾長大會還錢

如何避免孩子玩遊戲偷刷卡？

年僅10歲的兒子，短短一個多月內，竟然在手遊上偷刷爸爸信用卡消費385萬日圓（約新台幣80萬），日本實況主 dopaningen 近日分享家中這起「意外事故」，除了自嘲自己太過大意，惹得老婆大怒之外，也希望透過慘痛經歷，給全世界的家長們一個警惕。dopaningen 表示，10歲的兒子在2026年4月初到5月中，使用爸爸的信用卡在《Roblox》與 《貓咪大戰爭》等手遊上大量消費，直到5月16日，dopaningen 發現信用卡帳單金額不對勁，仔細一查才發現兒子已經刷了385萬日圓。dopaningen 當下感受只有震驚和無奈，雖然自己本身也是「儲值買快樂」的玩家，單月最高儲值紀錄約落在280萬到290萬日圓，沒想到兒子才10歲就超越爸爸的紀錄，dopaningen 也將整起事件命名為「385事件」。後續 dopaningen 和妻子溝通後，決定刪除所有儲值遊戲，並寫下「勿忘385」的橫幅，貼在孩子的房門上作為警惕，兒子也承諾長大後會還錢， dopaningen 則是要兒子好好讀書，去上學費便宜的公立學校。針對孩童偷刷卡儲值的意外，台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，遊戲設中常見的「限時道具」、「抽卡機制」，巧妙結合「飢餓行銷」與「賭徒謬誤」，對孩子來說，誘惑力非常大。更別說虛擬角色在同儕之間代表著「帥氣」或「厲害」，對他們來說，價值甚至超過實體玩具。黃閎新強調，面對孩子對遊戲難以抗拒的吸引力，家長可以從以下4點著手預防。手機和遊戲帳號最好綁定雙重驗證或家長控管，避免孩子在衝動下直接完成消費。這是「止血」的第一步，也能讓父母更快掌握消費狀況。先不要急著全盤否定，花點時間聽孩子分享，甚至試玩看看。只有理解遊戲的規則與吸引點，才能跟孩子討論出合理的限制。例如像「傳說對決」這樣的遊戲，一旦進場不能隨意離開，所以「你玩 30 分鐘就要停」的規定很容易引發衝突。與其一刀切，不如協商一個「完整局數」的安排。很多孩子其實不是單純想花錢，而是渴望被接納或得到肯定。父母可以陪孩子討論：「朋友是因為你的角色外觀喜歡你，還是因為和你玩得開心？」幫助他們把重心從「買東西」轉向「人際互動的品質」。遊戲本身不是壞事，但如果興趣只剩下手遊，孩子就容易失衡。陪孩子一起閱讀、運動、玩桌遊或參加活動，幫助他們發現「除了手遊，生活還有很多好玩的事」。