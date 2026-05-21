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中國國台辦昨日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂謬論，「相信廣大台灣同胞會與其劃清界限」。對此，沈伯洋今（21）日諷刺，國台辦之前制裁美國國務卿盧比歐，但盧比歐還是去了中國，而他也強調，「中國現在對我的制裁，就是我最好的勳章」。中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「台獨」頑固分子沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂謬論，從事分裂國家犯罪活動，被依法懲治、終身追責，相信廣大台灣同胞會與其劃清界限，堅定維護台海和平穩定，堅定守護自身利益福祉。對此，沈伯洋上午受訪時表示，國台辦之前制裁美國的盧比歐（Marco Rubio），看起來界線也劃得不是很清楚，因為盧比歐前陣子才剛去中國，「一個連自己界線都劃不清楚的人，想要對台灣人指指點點，大可不必」。沈伯洋提到，國台辦很喜歡指控他有的沒的事，為什麼國台辦那麼討厭台灣，最深層的原因是在於，看不慣台灣是一個主權獨立的國家。沈伯洋提到，中國想要併吞台灣的心昭然若揭，到現在反分裂法，完全沒有去修正相關的條文，一樣還是飛彈對著台灣，台灣人當然不會屈服，「中國現在對我的制裁，就是我最好的勳章」。