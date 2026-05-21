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▲舒子晨（右）今日發文表示這系列影片已是最後一部，因為老公出院了。（圖／舒子晨IG＠nikita.hsu）

藝人舒子晨（Nikita）的老公許美中是桃園雲豹飛將職業排球隊球員，本月比賽期間不慎膝蓋重傷緊急送醫，目前已接受手術並進行漫長的復健之路。對此，舒子晨開啟「長照生活」，PO出在病房大跳神曲〈Ms. Potato〉、〈Catch Catch〉，連續7天甚至還去別的病房巡演，影片在網路上爆紅。舒子晨老公住院期間，她在旁細心照顧，但也不忘找「樂子」，只見老公躺在床上休息，舒子晨則錄起跳舞影片，配樂都是近期的神曲，像是〈離開我的依賴〉、〈西岸小法咒〉、〈Ms. Potato〉、〈Catch Catch〉。影片中舒子晨大多頂著素顏、打扮休閒，毫無包袱隨著音樂扭動，畫面逗樂許多網友。此外，舒子晨在老公住院時還到其他病房「巡演」，展現親民一面，一連串的「長照日常」影片在網路上爆紅，網友紛紛笑說：「求nikita精神狀態，好愛」、「請問哪邊找得到這樣的長照？要加多少錢才有呢」、「照顧者是真的很累，所以必須自己找事做」、「已經在期待日更」、「不可能還跳到其他病房。」不過，雖然影片獲得迴響，但今日舒子晨發文表示這系列影片已是最後一部，因為老公出院了，並與骨科醫師帶來一段〈Ms. Potato〉，讓不少人留言敲碗：「請問下次何時巡演？」、「好喜歡看這個長照跳舞了」、「這個系列真的好可愛」、「好捨不得結束這系列。」另外也有網友笑虧，老公應該精神也異常了。