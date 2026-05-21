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▲《九龍城寨之終章》劉俊謙（中）扮演的信一被拍到牽著妻女的手，似乎已升格為爸爸。（圖／翻攝自 電影糾纏微博）

▲胡子彤（左起）、吳彥祖、劉俊謙、張文傑、林峯開心合照，劉俊謙與張文傑被戲稱對吳彥祖「襲胸」。（圖／翻攝自 IG@germancheung)

▲古天樂（左三）、劉俊謙（右三）、林峯（右二）等曾為了《九龍城寨之圍城》一起出席坎城影展的放映，拍攝中的續集《九龍城寨之終章》據稱已在坎城市場展被各國片商搶購。（圖／翻攝自 IG@germancheung)

2024年在香港創下破億港幣驚人票房的《九龍城寨之圍城》，續集《九龍城寨之終章》已開拍一個月，劉俊謙、吳彥祖等主角的造型也曝光。劉俊謙扮演的信一還是頂著長捲髮，卻有一幕看似牽著妻女，片中角色升格當爸；吳彥祖則變成光頭、兇悍的模樣，被傳在片中演大反派，與劉俊謙等「城寨四子」有激烈對抗戲。《九龍城寨之圍城》曾經讓觀眾對於港式動作片復興充滿希望，片子開出票房大紅盤，在日本更締造港片久未出現的賣座佳績。劉俊謙和吳彥祖繼《寒戰19994》後再攜手《九龍城寨之終章》，扮相與戲路卻大轉變，劉俊謙從單身變成有妻子、女兒，吳彥祖則從型男警官成了兇悍的黑幫大哥，彼此之間的對手戲更令人期待。近來該片在香港元朗、尖東等區域拍外景，劇組特別將整條街打造成上個世紀晚期的繁華景象，到處懸掛懷舊霓虹招牌與廣告牌，吸引大批路人圍觀。香港媒體報導，從街頭外景戲的內容可以猜測劉俊謙飾演的信一在本集中升級變大哥，有一堆手下，吳彥祖被傳扮演終極大反派雷震東的兒子，和信一等「城寨四子」有強烈衝突，應該少不了大打出手的場面。之前有傳吳彥祖加入《九龍城寨之終章》，是因原定邀請木村拓哉主演，由於中日之間的關係緊張，因此最後無緣加入，吳彥祖上場救火。但根據導演鄭保瑞的說法，片子早就有邀吳彥祖參與，絕對不是臨時替代別人，也透露他在片中會有許多打戲，值得觀眾拭目以待。儘管在片中勢同水火，吳彥祖和「城寨四子」林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑開心合照，劉俊謙與張文傑還都伸手放在他的胸口，被稱是「藉機襲胸」，也看得出彼此的情誼不差。片子雖然還在拍攝、連片花都沒有，卻已在坎城影展受到各國片商搶購，當年首集曾入選坎城「午夜」單元，古天樂帶著劉俊謙等人走上星光大道紅地毯，贏得各方矚目，《九龍城寨之終章》據稱已售出法國、德國、日韓、星馬等地放映版權。