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藏壽司整桌9折優惠！5/27新店開幕「每盤27元」：比爭鮮還便宜

▲藏壽司「花蓮自由店」限量開幕贈禮「KURA和風玻璃杯」4款。（圖／藏壽司提供）

藏壽司花蓮自由店 餐廳資訊

▲壽司郎《貓貓蟲咖波》聯名「咖波躲躲絨毛吊飾娃娃」開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎：貓貓蟲聯名！「咖波躲躲絨毛吊飾」開搶

藏壽司表示，首度插旗東台灣，花蓮市將迎接藏壽司東部首店進駐，藏壽司全新門市「花蓮自由店」將於5月27日開幕！官方祭出不限金額全桌整單9折優惠，原本一盤30元的壽司打折後換算只要「每盤27元」好划算，簡直比爭鮮迴轉壽司便宜。壽司郎《貓貓蟲咖波》吊飾娃娃周邊商品開搶。藏壽司首度進軍東台灣，官方表示，全新「花蓮自由店」進駐花蓮市，東部首店採用指標性的「土藏屋」造型，在緊鄰鐵道文化園區與東大門夜市等熱鬧觀光商圈周邊，展現濃濃日系風格；店內擁有多達233席寬敞舒適的座位，並備有專屬停車場方便饕客。5月推薦三款旗艦店限定新品，「松露美乃滋酥脆香菇」、「辣鮪魚卷」、「焦糖卡士達塔」，香甜焦糖與濃郁奶香完美交織，並在尾韻帶來成熟的甜蜜感。（4款隨機出貨，不挑款）。透明的KURA和風玻璃杯，包含象徵開運必勝與堅持的紅色達摩、富士山與日出意象、寓意招財納福的招財貓，以及經典的藏壽司Logo等元素，限量300個，送完為止。地址：花蓮縣花蓮市自由街20號試營運日期：2026年5月27日（三）～6月2日（二）試營運營業時間 : 12:00-21:00正式開幕日期：2026年6月3日（三）正式開幕營業時間：周一到周五11:00-22:00 ／周六-週日10:30-22:00開幕優惠活動：5月27日至6月9日，參加指定社群活動用餐即享9折優惠。壽司郎聯名《貓貓蟲咖波》，展開「咖波躲貓貓大戰」集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等角色周邊商品開搶。◾️5月18日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿500元，可以299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」乙個（共5款，最多加購3個，全台共35000個、售完為止）。◾️5月25日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿1200元可獲「咖波壽司盤-迴轉壽司款」乙個（全台共30,000個，數量有限、贈完為止）。◾️6月1日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿1200元即可獲得「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」乙個（全台共30,000，數量有限、送完為止）。