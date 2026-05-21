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▲李多海在影片中摟住SE7EN，順勢曝光超音波照片給粉絲驚喜。（圖／李多海＠leedahey4eva）

42歲韓國女星李多海靠著韓劇《我的女孩 My Girl》一度紅遍亞洲，她3年前嫁給歌手SE7EN，昨（20）日甜蜜公開懷孕喜訊，宣布他們將升級為三口之家。李多海與SE7EN還拍下可愛互動影片，只見李多海手拿超音波照與嬰兒鞋，將手搭在SE7EN肩膀上，摟住對方，順勢曬出照片，畫面看起來超級甜蜜，貼文更湧入10萬粉絲按讚祝福。李多海昨日在IG公開懷孕喜訊，她用英文寫道：「From two to three，Our little miracle is on the way!（從兩個人變成三個人，我們的小奇蹟正在到來）」，只見她與SE7EN共同入鏡，拍攝可愛影片，向大家分享他們即將迎來小寶寶的喜悅。貼文曝光後，湧入眾多星友、粉絲留言道賀，「恭喜多海，請繼續保持幸福」、「太感動了，恭喜你們」、「終於要當爸媽了，非常恭喜喔」。目前這篇貼文已累積10萬人按讚，可見大家都很替他們感到開心。回顧李多海與SE7EN的感情故事，兩人因為年齡一樣大，在朋友的介紹下認識，2016年正式公開戀愛關係。愛情長跑8年後，李多海與SE7EN在2023年5月正式登記結婚，兩人本月15日才發文，慶祝結婚3周年，一起去吃浪漫晚餐約會，如今更是喜上加喜，迎來小寶寶，想必夫妻感情會更甜蜜。