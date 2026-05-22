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山羌與水鹿在信義房屋的「地盤」頻繁出沒！信義房屋與台東林保署合作的金峰鄉造林計畫，歷經6季生態監測，已在2.14公頃林地內記錄逾60種動植物，退化林地正重燃生機，呼應5月22日國際生物多樣性日的精神。監測結果顯示，除山羌與水鹿族群密度與活動頻度穩定外，也記錄到第二級保育類動物穿山甲、第三級保育類動物黃喉貂，以及白鼻心、台灣獼猴與鼬獾等多樣哺乳類。在植物、昆蟲、兩棲爬蟲類等物種上，監測團隊同步追蹤族群變化，逐季累積完整的生物多樣性樣貌。鳥類方面，區域監測到大彎嘴、小彎嘴、山紅頭等台灣特有種或特有亞種，衡量群落物種多樣性程度的Shannon-Wiener指數多維持在2.5以上中高水準，反映森林棲地具優質生態價值。團隊推測，林下植物更新與食源增加，有助吸引候鳥與中高海拔鳥類降遷活動，推升秋冬季節鳥類多樣性。2024年起，信義房屋與林保署合作為期20年的造林與生態監測專案，林地是國有林業用地，但部分樣區曾遭種植農作，導致有林木退化情形，團隊以公私協力方式植樹造林，選擇紅檜與台灣肖楠等適地植種復育，提升森林覆蓋率，強化坡地防災能力，並累積完整的生物多樣性資料。信義房屋指出，投入森林造林與碳匯，目的之一是回應國際「自然正向」目標，期許在2030年前遏止自然流失並扭轉衰退趨勢。透過造林結合生物監測，復育過程同步考量棲地功能、生態連結性與水資源涵養，能為氣候調適與生態服務累積長期價值。這項專案也對應《昆明─蒙特婁全球生物多樣性框架》中的「增益生態系服務功能」、「生態復育與連結」以及「氣候變遷調適與減災」等目標。在房地產產業高度依賴土地與環境之下，降低營運衝擊並同時回饋自然，是信義房屋永續策略的重要一環。信義房屋表示，公司核心業務是協助客戶完成家業夢想，但也要為多元生態留下可以回歸的家。透過造林行動，讓原本退化的林地再次成為物種的棲息節點。信義企業集團於2022年即提出生物多樣性承諾，並為不動產業唯一加入「自然與生物多樣性倡議平台」的參與者。集團設定2030年前營運面積30％達成生物多樣性有效保護，期望透過一個個永續行動，讓人類在城市、物種生態在自然環境，都能「有家可回」。