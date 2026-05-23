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曾有不好仲介經驗的客戶，為何願意主動致電表揚一名入行不到兩年的房仲？信義房屋板橋中正店業務施佩岑給出的答案，是持續關心卻不急於推進的節奏，以及讓客戶每一步都走得清楚、安心的陪伴。今年初，一名首購客戶主動致電信義房屋，表揚施佩岑的服務。客戶過去曾有不愉快的看屋經驗，對房仲有些戒心，初期聯繫也不算順利。但她沒有急著推進，而是透過中間人留意合適物件、提供市場資訊，在適當時候關心需求。一次次不冒進的互動，讓雙方慢慢建立信任。後來，客戶主動詢問物件，施佩岑先協助分析條件、風險與生活需求，幫他釐清方向。第一次實際帶看，她就協助客戶找到符合需求的房子；進入斡旋與交易流程後，她也如實回報進度、提醒應備文件，讓客戶清楚知道每一步該怎麼走。即使交屋完成，她仍關心後續是否需要協助，讓客戶對第一次買房留下安心又順利的經驗。這名客戶來自施佩岑入職後首位成交買方的介紹。對她而言，服務不是成交當下結束，而是客戶開始新生活後，仍能放心回頭。她自認，因自己的性格，不算是強勢推進型的房仲，更偏向用時間經營關係，在真誠互動中累積信任，讓成交在需求出現時自然發生。成為房仲後，施佩岑透過社區服務，讓住戶看見她、認識她，也開始信任她。她回憶，剛入職、都還沒拿到制服時，曾在社區服務中認識一名屋主。雙方只是加了LINE，對方當時並沒有提出具體需求，但她本著分享的心態，定期提供市場行情與資訊，一年多後，當屋主有售屋需求時，優先想到的就是年資尚淺，卻細心、真誠，也持續精進專業的施佩岑。這段經驗讓她更確定，長期服務會留下痕跡，也會在客戶真正需要時被想起。2024年6月加入信義房屋前，施佩岑就讀法律系，也曾在代書事務所實習，接觸不動產公證與產權流程，因此決定畢業後投入房仲職涯。入行六個月內，她就提前轉正並拿下新秀獎；然而進入第一個完整年度後，房市隨即面臨盤整期，市場多半呈現觀望，讓她一度感到挫折，也更認真摸索適合自己的服務方式。在房仲這條路上，施佩岑謙虛地說，自己仍在學習，但她始終提醒自己：「把每件事做好、服務好每位客戶，把注意力放在當下能做好的每一步。」市場起伏難以控制，她選擇用穩定、細心與真誠陪伴客戶。也正是這份安靜而持續的力量，讓她在房市低潮中，走出自己的服務節奏。