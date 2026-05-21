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國民黨團今（21）日召開「綠能吃飽、無人機再撈」通吃內幕記者會，踢爆無人機廠商碳基科技充斥「綠友友」，董座陳文宏過去是新竹縣小英之友會總會長，一路以來從環境資源、綠能到無人機事業順風順水，該廠商一方面取得中科院1.5億標案，另一方面卻又在經濟部產發署拿到標案金額4倍的補貼，更踢爆該公司股東出現前總統蔡英文辦公室特助洪耀南、執行長游沛文是前嘉義市長涂醒哲秘書，另外還有股東在中國設公司，大酸「加入民進黨，富貴國家幫」。國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇今聯合召開卓「榮泰踹共！昨稱沒綠友友、今爆超級大咖！揭密『綠能吃飽、無人機再撈』通吃內幕」記者會，羅廷瑋指控，碳基科技董事長陳文宏長年擔任新竹縣小英之友會總會長，曾遭法院判定賄選，更誇張的是一路走來從環境資源、綠能到無人機，事業有如順風順水，事業包山包海，總能搶奪先機，總能拿到第一優先的補助跟政府青睞。羅廷瑋也指出，碳機科技一方面拿著中科院標案，另一方面卻用同規格的東西拿到經濟部產發署標案4倍金額的補助，此外，他也指出，該公司有股東在中國設有公司，質疑到底有無認真去查？還是認真補助而已。林沛祥說，立法院通過國防特別條例，初衷都一致，希望提升台灣國防安全，強化自我防衛能力，但支持國防部代表國防預算變成免監督吃到飽，今天召開記者會就是要把問題攤在陽光下，國家安全不能變成特定利益集團擴張版圖的快捷通道。羅智強說，立法院通過7800億國防特別預算條例後，媒體開始吹捧碳基科技，60人的公司可承接上億元軍用標案，更誇是台灣軍用無人機隱形老將，結果執行長游沛文是民進黨前嘉義市長涂醒哲的重要幕僚，董座陳文宏的人生經歷都是綠色，哥哥陳文龍也涉入台鹽綠能弊案，陳文宏從民代做到廢棄物處理到無人機產業，典型就是綠色大發財的標準SOP路徑。徐巧芯說，從民國110年開始，無人機有5大鉅額計畫，總計經費853.5億，通通都是國民黨有支持的，他們現在只是希望回歸一般預算，因為大家擔心的「綠友友」情況已經出現，洪耀南在2025年6月27日成為新任獨立董事，全部集中在2025年對標總統提出的5大信賴產業之後，這讓大家非常疑惑。徐巧芯更指出，該公司今年4月28日發布重訊，公告114年度累積虧損達到實收資本額的1/2，換言之這是虧損鉅額的公司，如果不是陳文宏、洪耀南，可以接這麼多政府標案讓公司起死回生？國民黨支持無人機發展產業，可是國民黨拒絕無人機產業被綠友友染指，希望民進黨要推動無人機的產業，必須要清廉自守，不能因為有關係、有黨證就能夠得到標案。