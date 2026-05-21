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人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，即將在27日迎來64歲生日。一向以高調、豪爽作風深受網友喜愛的他，在生日倒數7天的520當天，就率先收到一份超級大禮！他的好友特別從國外空運送來一隻身穿東北大花圖騰、幾乎與他等身大小的限量柏林熊為他暖壽。胡漢龑收到後滿心歡喜，拍片許下「祝全台大家都賺大錢」的生日願望，也祈願兩岸無災難，可說是正能量滿滿。身為竹北傳奇的吊車大王，在政商界與演藝圈都有著出了名好的人緣。64歲大壽還沒正式到來，諸多好友就已經按捺不住開始送禮。除了這隻吸睛度爆表的柏林熊之外，好友們還大手筆送上一罐高達9000公升的典藏巨無霸紅酒，讓大王笑說，不知道這罐哪時候才能喝完。據了解，胡漢龑有4個太太、14名子女，目前在鏡頭前曝光的大女兒和小女兒，都以甜美氣質引發粉絲討論，還有人直接在網路上喊胡漢龑為「岳父」。其中胡漢龑的正妹大女兒胡閩玹，是低調闖蕩藝文界的視覺藝術家。相較於父親在社群平台上的熱鬧與豪爽，擁有倫敦藝術大學碩士學歷的胡閩玹顯得較為內斂、充滿知性美，平常會在IG分享居家生活、手作料理與最近讀的書。才華洋溢的她，甚至曾為金曲歌手吳青峰、創作歌手黃玠瑋以及 9m88 等頂流音樂人拍攝過 MV，在藝術圈內頗具名氣，其深厚實力令人驚艷。