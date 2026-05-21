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▲長庚醫院記者會分享，「乾燥症」是10種自體免疫疾病中，乾眼症盛行率最高的。（圖／記者張乃文攝）

乾眼症恐自體免疫系統求救訊號 醫：及早揪出避免錯失黃金治療期

眼睛乾澀，不一定只是乾眼症！長庚醫院跨團隊研究發現，出現眼睛乾澀，有可能是身體自體免疫系統發出的「求救訊號」。研究指出，乾眼症可能是10種自體免疫疾病的徵兆，包括乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，且症狀甚至會比正式診斷早出現約3年。頻繁使用3C產品的現在，許多人眼睛常會感覺疲勞、乾澀。一名43歲的邱小姐因為雙眼乾澀多個月，自己使用人工淚液也沒有改善，決定趁著孩子去進行眼睛雷射時，也確認眼睛狀況。沒想到，病人一到醫院確認「並非單純乾眼症」，基隆長庚醫院副院長、眼科醫師孫啟欽給予患者人工淚液、局部抗發炎藥物後，因為判斷其症狀需要轉介，病患也經風濕免疫科評估、檢驗數值，最終確診為「修格連氏候群症（俗稱乾燥症）」。嘉義長庚醫院眼科醫師陳南妮說，正常的眼睛表面會有一層淚液保護膜，可透過眨眼維持濕潤，當淚液膜失去平衡，並伴隨眼部不適症狀，包括乾澀、異物感、灼熱感、畏光、紅腫、發癢或視力模糊等，就會被稱為「乾眼症」。陳南妮指出，乾眼症主要分為「淚液分泌不足型」、「淚液蒸發過快型」還有「混合型」。原因包含環境、體質或自體免疫疾病、藥物等。而基隆長庚醫院眼科部及國家衛生研究院黃昱彤團隊合作，透過台灣全民健康保險資料庫進行長達10年的追蹤研究。研究團隊分析2011年至2020年間，共6萬7264名新診斷出自體免疫疾病的患者後，發現一個關鍵現象，「乾眼症通常比自體免疫疾病的正式診斷早出現約3年」，換言之，伴隨乾眼症的患者，其自體免疫疾病的確診年齡普遍較晚。陳南妮說，其中，以個案的「乾燥症」而言，是10種自體免疫疾病中，乾眼症盛行率最高的，達到81.3%；其餘包括類風溼性關節炎39.3%；紅斑性狼瘡38.1%也有極高比例。另外，血管炎患者雖然乾眼盛行率不是最高，但其演變為角膜炎或角膜潰瘍的風險卻是最高，顯示其眼部發炎程度最為劇烈。另外，在所有分析的疾病類別中，女性患者罹患乾眼症的比例均高於男性。陳南妮解釋，自體免疫疾病會導致乾眼症，與幕後黑手「T細胞」有關；因為免疫系統裡，有一群叫做「Th17」的T細胞，平時是保護身體的衛兵，但在某些情況下，如自體免疫疾病或長期受損，會變得過度活躍。當T細胞攻擊眼睛表面，分泌發炎物質，或間接啟動「分解酵素」時，變成攻擊眼睛表面的「縱火犯」，導致淚腺無法產出足夠的淚水；而免疫細胞也會攻擊位於眼瞼邊緣的瞼板腺，造成負責分泌「油脂」的瞼板腺被堵住。孫啟欽提到，研究顯示，乾眼症不僅是眼科問題，更可能是身體自體免疫系統發出的求救信號，且自體免疫相關的乾眼症，通常伴隨更嚴重的發炎反應與不適感。這類患者的系統性發炎反應早期多以「眼表症狀」為首發表現，若能在乾眼症出現時就介入篩檢，將有助於提早揪出潛藏的免疫疾病，避免錯失黃金治療期。孫啟欽提醒，若民眾長期感到眼睛異常乾澀、異物感或視力模糊，且使用一般人工淚液未能改善，應提高警覺，尋求專業治療，以免延誤病情，早期識別並積極管理乾眼症，才能減少角膜潰瘍等嚴重併發症的風險。而乾眼症患者應維持規律作息，均衡飲食，避免熬夜與抽菸；平時可用毛巾熱敷眼部，以減輕疲勞並促進淚液分泌，並需注意眼瞼清潔。