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綜藝節目主持人康康（康晉榮）昨（20）日在社群PO出一張現身台北地檢署的照片，引發社會高度關注。康康表示，是為了9年前的一場跨國巨星演唱會詐騙案出庭當證人。當年詐騙集團以籌辦韓國天團BTS（防彈少年團） 與 TWICE 來台演唱會為由，設局誆騙多位名人投資，總詐騙金額高達1.2億元。康康表示，受害者名單眾多且背景驚人，包含5566成員彭小刀、前副總統吳敦義之子吳子文都被騙，他自己慘賠700萬元，後來拿回200萬元，還有500萬元血本無歸，竟然已經是裡面被騙最少的人。這起轟動社會的娛樂圈詐騙案，要回溯至2017年間。當時專門舉辦大型演唱會的「乙蝶文創」負責人鄭淇丞、「布洛克兄弟」公司負責人顏允豐，看準韓流席捲全球的淘金商機，對外放話已取得頂流天團BTS、TWICE等巨星的台灣演唱會主辦權，藉此廣邀政商名流與藝人投資。由於這些公司過去有辦過大型活動的背景，讓許多名人不疑有他地掏錢，直到最後驚覺是一場空，才發現落入吸金陷阱。檢警介入調查後發現，受害者至少高達15人，累計詐騙金額超過1.2億元。康康表示，當年剛好在籌辦出道20周年的個人演唱會，沒想到卻不幸落入這個連環詐騙陷阱。據了解，受害者中不乏有專業娛樂背景的圈內人，像是5566成員彭小刀，以及前副總統吳敦義的兒子吳子文，兩人的投資損失均高達2000多萬元。康康表示，他本身事後有成功追回200萬元，並在第一時間還給當初一起出資的好友，還有500萬元損失，他自己摸摸鼻子承擔。此案目前進入地檢署，只希望司法能早日還給所有受害者一個公道。