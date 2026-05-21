我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（21）日加權指數盤中狂漲超過1400點，而昨盤中衝上漲停的長榮今熄火在平盤上下震盪。分析師示警，從技術面來看呈現偏空格局，建議持有的投資朋友適時減碼，有意進場者應停看聽，目前要等到股價到170至180元左右再停估入場。長榮今日股價在212.5元平盤震盪，最低到210.5元，最高到213.5元；陽明、萬海今股價同樣在平盤附近遊走，分別暫報50.4元、81.4元。啟發投顧分析師郭憲政指出，貨櫃航運股以長榮作為指標股，若長榮表現好，陽明、萬海等也沒問題。郭憲政指出，航運股最關鍵的因素在地緣政治，但荷姆茲海峽至今關閉，貨櫃三雄等部分船隻卡在其中無法動彈；不過，海峽狀況取決於伊朗政府與美國之間的協調結果，因此不確定性仍高。若從股價技術線型來看，長榮高點為去年的265元，後續跌至最低175元，但今年農曆年過後最高僅來到222.5元左右，並未突破前高。郭憲政說，近期股價走勢斜率往下，「高點未過前高、低檔跌破新低」，5月19日跌破195.5元，比4月22日的201元還低，屬於空方控盤「偏空格局」。建議手上持有該檔股票的投資人可以適度減碼，若是進場者應該停看聽，至少等到股價破前低到170、180元再考慮進場。昨日長榮成交量破4.8萬張，昨日成交量是近兩個月的大量，推估是主力作手拉高出貨。6月運價將再上漲，長榮預計在下周舉辦股東常會，日前長榮也在法說會表示，受到中東戰事影響後市場好轉，預期貨主會提早出貨，減少受到能源、原物料等衝擊，預期運價會持續上揚；正面看待市場接下來第二季跟第三季表現。