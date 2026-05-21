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外媒披露，美國總統川普稱將與「治理台灣的人」通話談論對台軍售，白宮也證實短時間內將作出決定。但傳出北京又有施壓動作，擱置美國國防部次長柯伯吉訪中行程。金融時報報導，消息人士表示，負責政策的美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）原先已與中國官員討論今年夏天訪問中國事宜，但中方表示在川普決定對台軍售如何推動之前，無法批准訪問。金融時報今年二月曾披露，在美國政府編列價值111億美元的對台軍售案後，又籌劃這筆140億美元的軍售案，引發北京強烈反彈，取消了柯伯吉訪中的談判。美國企業研究院亞洲安全專家庫珀（Zack Cooper）分析，「我懷疑北京會把柯伯吉或國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）未來的任何訪問行程當作籌碼，藉此施壓川普政府，迫使其延遲、拆分或降級對台灣的潛在軍售案。」赫格塞斯此前陪同川普訪問中國，是2018年以來首位訪中的國防部長，也是首位陪同總統出訪中國的五角大廈首長。對於官員出訪行程遭擱置，五角大廈沒有發表評論。但一名國防官員告訴《金融時報》，他們「致力於在川普總統與赫格塞斯部長歷史性訪京的基礎上繼續發展」。官員稱，赫格塞斯、柯伯吉及其他重要部門官員，已定期與中國對口官員接觸，並期待以尊重、務實與明確的精神繼續如此交流。柯伯吉預計在此次訪中期間，討論赫格塞斯再次訪問北京的計畫。德國馬歇爾基金會中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，柯伯吉的中國行將是個傳達美方擔憂的機會，包含中國對美國盟友的脅迫、核武現代化及網路與太空活動，也能進一步討論軍事人工智慧（AI）應用與危機溝通。