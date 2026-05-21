我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李芷婷（右）今年初認愛圈外男友G先生，透露對方是低調上班族，比她大5歲，兩人交往2年並已邁入同居狀態。（圖／李芷婷Threads＠zhiting_li）

李芷婷2022年認愛饒舌歌手Jinbo（湯竣博），在吵架過程中爆料男方是渣男、玩過3P等黑歷史，引發軒然大波，戀情沒多久就告吹，更陷入情傷。經歷感情低潮的她，日前受訪時透露有新對象，與男友G先生交往2年、是圈外人，昨（20）日李芷婷罕見在社群上公開男友長相，染著一頭金髮且長相帥氣，兩人非常速配，文中她甜蜜向對方告白：「我原本這輩子都不想再談戀愛，誰曉得這位先生用極高的寬容跟極多的愛，一點一滴征服我荒漠的心，有你真好。」想和對方繼續過好多個520。李芷婷今年初認愛圈外男友G先生，透露對方是低調上班族，比她大5歲，兩人交往2年並已邁入同居狀態，感情看似非常穩定。昨日是520，李芷婷也罕見公開放閃，PO出與男友的合照甜蜜告白：「我原本這輩子都不想再談戀愛，誰曉得這位先生用極高的寬容跟極多的愛，一點一滴征服我荒漠的心。」李芷婷過去曾自嘲是「典型戀愛腦」，在感情中也經歷過不少挫折，如今遇到G先生，她感性表示從沒想過能在一段感情裡儘管的成為自己，即使日常耍白痴、當小屁孩也都沒關係，如今李芷婷更懂得如何在愛與被愛中取得平衡，她向男友喊話說：「謝謝你出現在我的生活中，愛你！」希望能與對方度過許多個520。李芷婷2022年認愛饒舌歌手Jinbo，兩人當時除了在IG曬親密照，更合體錄製YouTube節目大談性生活，爭吵時還會開直播對罵，翻出男方是渣男、玩過3P等黑歷史，一度引發外界關注。事後李芷婷坦承當時太年輕不懂事，以為自己很愛的對象就可以遷就對方種種習慣，但交往半年後就開始發現彼此不合適，分手後花了一段時間才走出情傷。