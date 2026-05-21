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川賴通話成真機率高！點名「偷晶片」不能再沉默

台獨問題恐成關鍵 避免「中華民國台灣」怪詞

川普對「外國人民聲音」不耐煩 籲賴清德強化論述準備

美國總統川普日前鬆口稱，願與中華民國總統賴清德對話；昨（20）日適逢就職2週年，賴清德表示，台美溝通管道一向暢通，若有機會將反映台灣社會心聲，包括持續推動軍售、強調台灣是台海和平穩定的守護者，以及中國才是破壞區域和平的一方。對此，前立委林濁水分析，「川賴通話」成真的機率已經相當高，但要避免「中華民國台灣」這一個怪詞。林濁水表示，從川普再度公開提到希望與賴清德對話來看，成真的機會非常大，只要台灣方面應對得宜，「絕對是大大好事」。但他也提醒，川普向來不喜歡「四平八穩」與過於抽象的說法，因此我方必須針對尖銳問題提前做準備。林濁水特別提到，川普過去曾多次批評台灣「偷走美國晶片」，但不論政府還是台積電都一直不吭聲，只是一再呼籲外界「不要疑美」，讓他直呼：「實在不可思議！」他直言，若未來川賴真的面對面通話，台灣已經沒有繼續沉默的空間，必須直接回應相關質疑。除了半導體議題外，林濁水也點出，川普極可能直接詢問台灣是否要「go independent（走向台獨）」。他批評，台灣官方過去對相關問題的說法，多半像是在對內演講，或是與藍白陣營政治攻防，缺乏真正能說服熟悉國際政治與國際法人士的論述，這些內容若搬到「川賴會」場合，恐怕得剔除。此外，林濁水也強調，像是「中華民國台灣」這種說法，就是一個很不要當的怪詞，一方面宣稱台灣是主權獨立國家，另一方面又強調「不要台獨」，容易讓國際社會難以理解。林濁水表示，賴清德過去曾多次強調國家的4要素，相關論述當然可以繼續主張，但應該再多加2句補充說明，才能讓國際社會更容易理解台灣立場。此外，他也認為，台灣長期面對美國「一個中國政策」，官方至今似乎仍缺乏有說服力的完整回應，因此未來若真的與川普通話，「好好準備一定是需要的」。至於賴清德提到「反映台灣人民心聲」，林濁水則提醒，川普對於傾聽「外國人民的聲音」向來最不耐煩，因此這一點似乎不那麼好。他指出，賴清德應聚焦於台灣未獲公平待遇等國際現實，而非過度訴諸情感表達。