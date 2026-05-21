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「0至18歲成長津貼」要來了！每月領5000元補助

▲總統賴清德宣布將推動「0至18歲成長津貼」，規劃未來每名孩童每月可領5000元補助，希望減輕家庭育兒壓力，也讓少子化議題正式被拉升至國家戰略層級。（圖／記者葉政勳攝）

每月5000元成長津貼有用嗎？大票家長搖頭：學費馬上漲回來

▲許多人擔心，成長津貼一旦上路，恐怕會出現「補助發多少、學費就漲多少」的連鎖效應。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

成長津貼不是正解！律師林智群吐實話：太天真

▲有網友建議，與其直接發現金，不如投入教育、托育與長期投資機制，更有人點出少子化背後關鍵其實是高房價、工時過長與育兒環境不完善。（示意圖／由Gemini生成／NOWNEWS監製）

總統賴清德宣布推動「0至18歲成長津貼」，未來每名孩童每月可領5000元，引發家長熱烈討論。雖然不少人期待能減輕育兒負擔，但也有家長擔心補助政策恐變成「業者漲價理由」，幼兒園、安親班與補習班費用可能跟著調升，實際壓力未必減少。網友更直言，過去育兒津貼增加後，學費也同步上漲，認為若托育、教育與職場環境沒有一起改善，單靠發現金恐怕難以真正解決少子化問題。賴清德20日在就職滿2周年談話中，提出「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，其中最受矚目的，就是未來規劃推動「0至18歲成長津貼」，初步方向為每位兒少每月補助5000元，而且採不排富方式辦理。衛福部進一步說明，0至6歲孩童未來可同時領取現行育兒津貼與成長津貼，等於能有雙重補助；6至18歲則全面普發5000元。行政院長卓榮泰也透露，相關政策預計明年正式上路，其中6歲以上孩童的5000元補助，將有2500元直接存入「青少年未來基金帳戶」，等到成年後可累積至少36萬元，未來能作為升學、創業或人生規劃使用。不過政策一公布，Threads上立刻有網友發文調侃，「明年5000元育兒津貼上路後的安親班、補習班：因應原物料上漲，1/1開始安親費全面調漲5000元，造成不便敬請見諒！」一句玩笑話卻瞬間戳中不少家長內心焦慮，擔憂補助最後根本進不了孩子口袋，而是被各種學費與托育費用吃掉。貼文曝光後，不少爸媽也分享親身經驗，「幾年前育兒津貼漲1000元，幼兒園月費就漲800元」、「每次只要補助什麼就變相漲什麼，租屋補助就是這樣」、「到底是補助誰」、「我今天才收到學費通知單，每個月又漲1300元」、「沒錯！安親班、幼兒園跟保母一起漲」。除了擔心費用上漲，也有許多家長認為，少子化問題並不是每月補助5000元就能解決。有人直言，真正讓年輕人不敢生小孩的，是高房價、長工時、托育資源不足、幼兒園品質參差不齊，以及擔心請育嬰假會影響工作與升遷。若政府只有發現金，卻沒有同步改善整體育兒環境，恐怕很難真正提升生育率。還有不少家長提出不同想法，認為與其直接發放現金，不如替孩子建立長期投資帳戶，「乾脆幫孩子買ETF或大盤指數基金比較實在」、「不如直接補助學費到大學」、「投資到成年，未來創業或結婚都有資本」、「看看能不能直接定期定額ETF，壯大第四法人」。律師林智群則認為，少子化其實是現代人對生活品質的選擇，不完全是因為「養不起」。他直言，如果認為每月補助5000元就能鼓勵年輕人生小孩，想法恐怕太過天真，「真正可能因此多生的，反而是沒有工作能力、但很會生的年輕爸媽，生越多賺越多，但孩子成長品質未必會變好。」林智群也提到，外界長期對育兒補助有一項質疑，就是政府補助金最後是否真的花在孩子身上，實際上難以監督。他建議，與其全面普發，不如把資源投入試管嬰兒補助、胚胎植入等生育醫療協助，並對補助子女人數設上限，例如最多補助3名孩子，「如果一直生，但養育品質沒有提升，真的對孩子比較好嗎？」