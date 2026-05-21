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支援長達400mm顯卡、最多可裝14顆風扇

▲ROG Cronox採用流線型曲面鋼化玻璃面板和拉絲鋁框，搭配ROG燈效，視覺感官相當搶眼。（圖／華碩提供）

華碩同步發表兩款SSD外接盒

▲ProArt PA40SU配備最新USB4技術，成就40Gbps的傳輸效率。（圖／華碩提供）

ROG Strix Aiolos主打高效散熱與RGB燈效

▲ROG Strix Aiolos支援NVMe PCIe及SATA SSD，傳輸速度為前一代產品的2倍。（圖／華碩提供）

睽違3年等到了！華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國，再推出全新旗艦機殼ROG Cronox，採用流線型曲面鋼化玻璃面板和拉絲鋁框，外觀簡約俐落，加上細緻的ROG燈效，整體視覺感官相當吸睛；搭配旋轉式側邊風扇支架實現精準的氣流管理，為高負載裝機需求提供更好的散熱效能；同時，ROG Cronox內建9.2吋 LCD螢幕模組，擁有60Hz更新率，可即時顯示系統狀態、通知或自訂圖文，透過鉸鏈機構可依個人喜好靈活調整角度。內部空間、設計方面，ROG Cronox除相容於EATX與BTF背插式主機板，並支援長達400mm的顯示卡、雙360mm散熱器和多達14個120mm風扇；搭配免工具顯示卡插槽固定器、後抽式電源支架、雙理線通道及後束線夾，在組裝升級及後續維護都更省力。前置I/O面板的兩個USB 20Gbps Type-C連接埠，皆具備60瓦快速充電功能。旗艦機殼ROG Cronox建議售價1萬990元，預裝風扇版本ROG Cronox ARGB預計今年6月上市。此外，華碩與ROG玩家共和國今（21）日同步發表兩款SSD外接盒：ProArt PA40SU、ROG Strix Aiolos，搭載獨家SSD Dashboard，能即時監控磁碟，隨時掌握儲存狀態，另採用免工具按壓式設計，無需退卡針或旋鈕，也可直覺安裝更換。其中，ProArt PA40SU配備最新USB4技術，成就40Gbps的極致傳輸，再加上4段智慧散熱風扇與導熱墊，能在30分鐘內連續穩定處理高達2960GB的大型媒體檔案與備份，讓創作者工作流程更為流暢，建議售價2790元。而ROG Strix Aiolos除支援NVMe PCIe及SATA SSD，擴充彈性高，傳輸速度亦為前一代產品的2倍。搭配外部包覆的熱液態矽膠塗層，防塵防污之外還可阻絕熱源，保持涼爽觸感不燙手。隨附的編織傳輸線、專屬束帶，以及抗拉強度提升5倍的金屬掛鉤，兼具耐用度與行動力，攜帶方便又安全；內建Aura RGB自訂燈效，讓玩家能盡情展現獨一無二的電競風格，滿足效能與美感的雙重追求，建議售價2490元