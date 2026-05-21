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高雄市1名閻姓女子騎車行經鳳山區光遠、中山路口，疑似因朝前方其他車輛按喇叭提醒小心行車，不料引發前車林姓男子的不滿。林男子不僅沿途不斷以不雅言語大聲辱罵，隨後林男竟失控涉嫌徒手揮拳攻擊閻女的頭部，隨後隨即逃離現場。警方循線將林男查緝到案，警訊後將他依傷害、公然侮辱等罪嫌送辦，並開出危險駕駛等2張罰單，最重可罰7.2萬元。警方表示，閻姓女子（28歲）騎乘普重機車行經上述路段時，疑因鳴按喇叭與另一名機車騎士發生行車糾紛，對方除沿途以不雅言語辱罵外，雙方後續行經中山路與安寧街口附近時，對方更涉嫌徒手攻擊閻女頭部後離去。閻女因感到身體不適，遂前往派出所報案，並提出傷害及公然侮辱告訴。鳳山分局指出，警方依報案人提供之涉案車號展開追查，確認車主及駕駛均為林姓男子（47歲），並於5月20日17時許前往大寮區新民街將林嫌帶返派出所調查，全案詢後依傷害及公然侮辱等罪嫌依法偵辦。另警方檢視交通分隊車輛行車紀錄影像後，認林嫌涉有危險駕車及逼車行為，已依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「以危險方式迫近他車」及同條第4項「危險駕駛」予以告發。警方呼籲，民眾行車時應保持理性與冷靜，切勿因一時情緒衝動危害他人安全，以免觸法受罰。