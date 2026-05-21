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黃仁勳：基本已經把中國市場讓給華為

輝達仍希望重返中國市場

AI產業的「五層蛋糕」

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受《CNBC》訪問時表示，隨著美國出口限制持續重塑全球AI半導體版圖，輝達在很大程度上已經把中國AI晶片市場讓給了華為。根據《CNBC》報導，輝達剛剛公布了又一份亮眼財報，第1季營收達816.2億美元，年比增長約85％，優於預期。公司同時宣布800億美元股票回購計畫，並提高股息。然而，中國市場依舊是焦點議題。黃仁勳表示中國的需求相當龐大，「華為非常、非常強。他們去年業績創下紀錄，而且今年很可能、極有可能再創佳績。另外中國本土晶片公司的生態系也發展得很好，因為我們已經撤出了那個市場」。黃仁勳補充說，「我們確實已經把那個市場大致上讓給了他們」。這番言論突顯出，華府持續地收緊先進AI晶片出口限制，已加速北京推動半導體自主化。中國市場過去曾占輝達資料中心營收的至少五分之一，然而，在川普政府今年4月通知輝達，若要向中國及其他部分國家出口晶片，必須取得許可證後，輝達實際上已被排除在中國市場之外。黃仁勳對中國市場短期內重新開放的前景持謹慎態度，表示輝達已告訴投資人，對於能否獲准向中國銷售先進晶片，「不要抱任何期待」。黃仁勳表示，「我沒有任何期待，這也是為什麼我們在所有財測、所有數字，以及向分析師和投資人提出的預期中，都是以『不要投入、不要期待』為前提」。儘管如此，黃仁勳依然暗示，如果情勢改善，輝達希望重返中國市場。「我們非常樂意為這個市場提供服務，」黃仁勳說，「我們在那裡有很多客戶、很多合作夥伴，而且我們已經在那裡深耕30年」。黃仁勳是在上週美國總統川普訪問中國的最後一刻獲邀加入訪問團，但此次行程並未釐清輝達H200晶片是否能被允許進入中國市場。《路透社》上週報導指出，一些中國企業已獲得美國商務部批准購買H200晶片，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動以及京東，不過，美國貿易代表葛里爾說明，晶片出口管制並非上週中美會談的討論內容，顯示H200晶片銷售限制短期內恐怕仍無法大幅鬆綁。同時，輝達也正積極擴大供應鏈布局，大舉投資於AI產業的「五層蛋糕」，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型以及應用。黃仁勳表示，公司不斷增長的現金儲備的首要任務是支援供應商，確保整體供應鏈足以應對暴增的需求。「由於我們每次都能實現數千億美元規模的成長，我們必須支援供應商，讓他們有能力支撐我們的成長」。黃仁勳表示，「公司規模可能成長到數倍以上，並非不可能」。