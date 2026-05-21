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▲M109A6自走砲車美軍全面汰除或軍援烏克蘭。(圖／美國陸軍)

立法院會8日三讀通過《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，總金額7800億元，包括採購60門M109A7自走砲，金額806億元。籌獲期程為2026年至2032年，預期2030年起交運。由於美方正進行M109A6自走砲汰換，因此國軍訂單最快要到2030年開始交付。行政院長卓榮泰19日到立法院專案報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」，案項包括M109A7自走砲806億6573 萬元、海馬士多管火箭飛彈系統1597億1403 萬元、反甲型無人機飛彈系統330億8429萬元、標槍反裝甲飛彈99億2635萬元、拖式2B反裝甲飛彈116億58萬元，共計約2949億9098萬元。卓榮泰表示，M109A7自走砲60門及附屬裝備，籌獲期程為2026年至2032年，預期2030年起交運；全壽期維持的後勤成本，預估約160億餘元。美軍現役約689輛M109A6「帕拉丁」（Paladin）自走砲，正全面汰換成M109A7自走砲，A6、A7最大差異為M109A7採用與M2布萊德利 （Bradley）裝步戰車共通的底盤，包括引擎、變速箱、懸吊、轉向系統與履帶，藉以節約成本，火砲驅動系統也更換成全電力控制。砲管仍採用155公厘52倍徑。2020年國軍以「銳霆專案」向美採購的40輛M109A6自走砲，總金額7.5億美元（約230億新台幣），原定於2023年至2025年分3年完成交運，但在2022年俄烏戰爭爆發後接獲美方告知因為「產線排擠」，交貨期程將大幅延後。陸軍只好取消M109A6自走砲，改購29套M142 海馬士（HIMARS）多管火箭系統。據了解，俄烏戰爭爆發後，美國軍援烏克蘭M109A6自走砲，並全力加速生產M109A7，以及將庫存689輛M109A6升級至A7，已使生產線滿載，導致我國的M109A6交貨延遲，陸軍最後不得不放棄採購。而國軍採購M109A7要等到2030年才能開始交付，也是因為要先滿足美軍全面汰換M109A6自走砲優先。