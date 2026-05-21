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▲韓安冉點名5位女星整形，還做了「整商排名」。（圖／翻攝自微博@Ama_小兔梨樹）

中國百萬網紅韓安冉在微博有400多萬粉絲追蹤，但她因四度結婚、頻繁整形，甚至疑因懷孕期間全身麻醉整鼻子，導致胎兒先天發育異常，只好進行人工流產。不過昨（20）日，她竟發文點名5名中國女星楊冪、趙露思、楊紫、鞠婧禕、林允整形，不僅幫她們劃分等級做「整商排名」，還狂酸楊紫面部僵硬，直接被網友罵翻。韓安冉也緊急出面道歉，解釋是AI數字人失誤，但網友依然不買帳，還怒批她找藉口、道歉沒誠意。韓安冉昨日討論女星的容貌變化，並做了個「整商排名」，在她的評價中，最夯的是鞠婧禕、頂級是林允，兩人是變美模板，趙露思從肉肉臉到現在的小臉，屬於微調自然，被分級為人上人，楊冪是抗衰微調，被分為NPC等級，最後一名被批拉完了則是楊紫，被韓安冉狂酸面部僵硬、狀態墊底。而這個非常片面的分級排名，也火速引發大批粉絲的不滿。對此，韓安冉在昨日發文道歉，表示自己正在法國出差，該爭議的直播內容是由AI數字人完成，「因為時差問題，最近的美業視頻確實沒有審核團隊就發布了。」解釋原本是想進行「美商」討論，卻因用詞不當變「整商」，並對提及的女星及粉絲們道歉，「女明星們都很美，我欣賞的一直都是美商，我也不認為誰整容了，完全是用詞不當，希望一些營銷號不要添油加醋。」不過這個道歉文，依然沒有澆熄網友們的怒火，認為她是把問題推給AI跟國外時差，怒批她道歉非常敷衍、看不出真心，「真會蹭流量」、「誰有沒有整型到底跟她有什麼關係」、「這個道歉看不出半點誠意」、「這根本是在甩鍋吧。」據悉，韓安冉長年靠著結婚、離婚、以及整形等議題蹭熱度，她目前已三度離婚，與第四任老公宋浩然在一起。韓安冉曾與第一任丈夫小豬生下一女，並於2024年9月與第四任老公生下次女。而去年5月她宣布懷雙胞胎消息後，不料在8月就透露已流產。韓安冉也自爆可能是因自己在懷孕初期，全身麻醉動了鼻子整形手術，才對寶寶造成影響。但韓安冉表示，動手術時並不知道已懷孕，所以不是故意的。